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Іранські дрони-камікадзе атакували Одесу: окупанти влучили в адмінбудівлю

25 вересня 2022, 08:28

Триває рятувальна операція та гасіння пожежі, яка виникла після атаки.

дрони в Одесі
Іранські дрони-камікадзе атакували Одесу / скріншот

Російські окупанти атакували місто за допомогою іранських дронів-камікадзе.

Йде рятувальна операція і гасіння пожежі. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Одеса знову атакована ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог потрапив до адмінбудівлі в центрі міста. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат немає", - йдеться в повідомленні.

ОК
ОК "Південь" / скріншот

У мережі також з'явилося відео збиття одного з дронів.

Возле Одессы сбили дрон
Возле Одессы сбили дрон / скриншот

Скандал з іранськими дронами для Росії

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що українська сторона прийняла рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації через постачання дронів Росії.

За словами Ніколенка, українська сторона прийняла рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Нагадаємо, в Одесі в п'ятницю, 23 вересня, лунали звуки стрілянини прямо в центрі міста. Над містом літали ворожі безпілотники, які намагалися збити засоби ППО.

Ворог застосував по Одесі безпілотники-камікадзе Shahed 136 іранського виробництва. Силам ППО вдалося збити як мінімум один дрон.

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Автор: Сергій Кущ
дроны новини Одеси
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