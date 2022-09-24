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Скандал з дронами для РФ: Іран спробував виправдатися, в МЗС жорстко відповіли

24 вересня 2022, 18:35

"Третьою стороною" у війні в Україні є іранські безпілотники, підкреслив Олег Ніколенко.

МЗС, Іран, безпілотник
У МЗС відповіли на відправку Іраном безпілотників РФ / УНІАН /

Іран повинен негайно припинити поставки зброї РФ для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив", заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Єдиною "третьою стороною" є іранські безпілотники, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною. Іран повинен негайно припинити постачання зброї РФ для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив", - сказав Ніколенко, коментуючи скандал з поставками іранських дронів РФ.

Зазначимо, що раніше представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані "порадив" Україні "утриматися від впливу третіх сторін, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами".

Скандал з іранськими безпілотниками для РФ

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що українська сторона прийняла рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації через постачання дронів Росії.

За словами Ніколенка, українська сторона прийняла рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Нагадаємо, в Одесі в п'ятницю, 23 вересня, лунали звуки стрілянини прямо в центрі міста. Над містом літали ворожі безпілотники, які намагалися збити засоби ППО.

Ворог застосував по Одесі безпілотники-камікадзе Shahed 136 іранського виробництва. Силам ППО вдалося збити як мінімум один дрон.

Читайте ще:

безпілотник МЗС України новини Ірану Олег Ніколенко війна Росії та України
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