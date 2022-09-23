Україна вигнала посла Ірану через постачання дронів Росії

Іран / Reuters

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що українська сторона прийняла рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації через постачання дронів Росії.

"На виконання доручення президента, МЗС України вживає заходів реагування у відповідь на поставку Іраном зброї Росії для ведення війни на українській території", - йдеться в повідомленні.

За словами Ніколенка, українська сторона прийняла рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

МЗС повідомило, що іранській стороні заявили про постачання іранського озброєння Росії для подальшого використання російськими військами проти українського населення. Це прямо суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги суверенітету і територіальної цілісності України.

"Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану", - заявили в міністерстві.

Зеленський звернувся до Кулеби

"Президент України доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва. На жаль, дані розвідки і повідомлень в ЗМІ остаточно підтвердилися на полі бою", - пише прессекретар президента України Сергій Нікіфоров.

За словами прессекретаря президента, допомога Ірану Росії озброєнням є кроками Тегерана проти суверенітету і територіальної цілісності України, а також проти життя наших громадян.

"Нагадаю, публічно керівництво Ірану неодноразово заявляло про свою нейтральність і готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України", - зазначив спікер.

ВСУ збили іранські дрони

ЗСУ в Україні збили Іранський ударний дрон Mohajer-6. Цей дрон призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки і вогневого ураження. За інформацією військових, безпілотник здатний нести до чотирьох високоточних боєприпасів.

Також українські військові збивали безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. БПЛА "Shahed-136", перефарбовані і перейменовані в Герань-2, все частіше фіксують біля позицій української бронетанкової і артилерійської техніки України.

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