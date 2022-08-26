Росія вже отримала від Ірану сотник безпілотників - АР

Іран всупереч попередженням США все ж поставив РФ безпілотники - ЗМІ / Колаж hdi_vfx.artstation.com, Reuters

Незважаючи на попередження США, Іран поставив Росії сотні безпілотних літальних апаратів. Москва їх вже отримала. Дрони в робочому стані і можуть використовуватися на війні проти України.

Як повідомило агентство Associated Press з посиланням на представників західної розвідки, Іран вже відправив Росії сотні БПЛА. Москва їх отримала. Тегеран переслав російському агресору дрони, незважаючи на попередження з боку Вашингтона.

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Журналісти стверджують, що наразі немає інформації щодо того, чи використовують вже війська Росії такі дрони проти військових цілей в Україні. Однак апарати, цілком ймовірно, в робочому стані і готові до експлуатації.

Підкреслюється, що відомості про постачання дронів в черговий раз підтверджують більш тісну військову співпрацю між Москвою та Тегераном, які є союзниками.

Безпілотники Ірану для Росії

У липні радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Іран збирається відправити Росії декілька сотень бойових дронів. За словами чиновника, Тегеран, таким чином,"допоможе" Москві з утриманням окупованих територій України.

На початку серпня радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що на на озброєнні військ Росії помітили безпілотники, які окупантам міг поставити Іран.

Він казав про можливу партію з 46-ти дронів. За словами радника ОП, БПЛА застарілі і примітивні, але все ж становлять небезпеку.

"Іранський безпілотник є машинкою попереднього покоління, зробленою на коліні, але якусь частину свого завдання він може вирішити, тому що в цій війні і дитячі квадрокоптери вирішують завдання - з саморобними захопленнями і киданням гранат", – підкреслив Арестович.

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