'Наступною буде Молдова': Бербок попередила про серйзні наміри Путіна

Президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що країна все ще стикається з серйозними викликами через агресію Росії.

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Росія може готувати напад на Молдову / колаж: Главред, фото: unsplash, Міноборони РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 17 вересня заявила на конференції про те, що підтримка України є гарантією виживання сусідньої Молдови.

"Все, що ми робимо для підтримки України, також означає сприяння стабілізації у відносинах з Молдовою. Зрозуміло, що найбільше турбує людей тут: якщо Україна впаде, Молдова буде наступною країною на черзі", - наголосила Бербок, передає Reuters.

Бербок відвідала Кишинів разом із представниками Франції та Румунії в рамках Платформи партнерства з Молдовою.

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Німеччина, один з ключових військових партнерів Києва в Європі, започаткувала цю платформу після російського вторгнення в Україну у 2022 році. Мета платформи - стабілізувати економіку Молдови та захистити її від російської дезінформації.

Президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що країна все ще стикається з серйозними викликами і закликала партнерів посилювати свою підтримку.

"Війна Росії проти України, яку ми засудили з першого дня, завдала величезної шкоди нашій економіці. Невизначеність, спричинена війною, продовжує серйозно гальмувати наш економічний розвиток і буде продовжувати гальмувати його доти, доки триватиме війна", - заявила Санду.

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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Нагадаємо, що виданню The Wall Street Journal стали відомі втрати України та Росії у війні. Війна створила значні демографічні проблеми для України, де за даними останнього перепису населення 2001 року налічувалось 48 мільйонів жителів.

Міністр оборони Нідерландів дав несподіваний прогноз, коли закінчиться війна в Україні. Рубен Брекельманс зауважив, що Росія і сьогодні залишається сильною державою, здатною довго підтримувати війну з високою інтенсивністю.

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