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Коли закінчиться війна в Україні: несподіваний прогноз міністра оборони Нідерландів

Юрій Берендій
17 вересня 2024, 07:50
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Міністр оборони Нідерландів зазначив, що РФ застосовує чисельну перевагу у війні проти України через що бойові дії можуть тривати цього та наступного року.
Коли закінчиться війна в Україні: несподіваний прогноз міністра оборони Нідерландів
Коли закінчиться війна в Україні - в Нідерландах зробили прогноз / Колаж Главред, фото: Рубен Брекельманс/Facebook, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ситуація на всіх напрямках російського вторгнення на територію України залишається складною. Війна в Україні навряд зможе закінчитись в цьому або наступному році. Про це в інтерв'ю "LRT TELEVISION" заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"Я не думаю, що війна закінчиться цього року, і я не думаю, що вона закінчиться наступного року. Звичайно, ми повинні надавати якомога більше військової підтримки Україні, але ми повинні бути реалістами, тому що ситуація на полі бою дуже складна", - зазначив він.

За словами міністра оборони Нідерландів, це означає, що ми повинні робити більше, але ми також не повинні занадто

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"Іноді люди думають, що російське вторгнення спочатку було спринтом, який перетворився на марафон, але насправді це 42-кілометровий спринт, тому ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні, але ми повинні дивитися на довгострокову перспективу і бути впевненими в тому, що народи Європи залишаться готовими підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, щоб у нас не було неправильних очікувань, і щоб люди не розчаровувалися. Звичайно, ми завжди повинні бути оптимістами, але водночас ми повинні бути реалістами", - сказав він.

Рубен Брекельманс зауважив, що Росія і сьогодні залишається сильною державою, здатною довго підтримувати війну з високою інтенсивністю.

"Звичайно, якщо ви подивитеся на оцінки того, що російська військова промисловість зможе виробляти, і на кількість людей, яких вони можуть мобілізувати, то ці цифри дійсно дуже великі", - сказав міністр оборони.

Він наголосив, що РФ використовує чисельну перевагу, через що Україні складно захищатися, і закликав серйозно ставитися до російської загрози як на полі бою, так і з огляду на її ядерний потенціал.

Брекельманс також зазначив, що Росія веде гібридну війну, від якої страждає не лише Литва, а й Нідерланди та інші європейські країни.

"Російські загрози дуже різноманітні, і ми повинні інвестувати значні кошти, щоб захистити себе від цих загроз і стримати Росію від будь-якої іншої агресії", - резюмував він.

Коли закінчиться війна в Україні: несподіваний прогноз міністра оборони Нідерландів
Що відомо про витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ставки, на якому обговорювали ситуацію на фронті та інші важливі питання. Розвідка повідомила про зниження дисципліни в російських військових підрозділах. Також на Ставці доповіли про стан інженерного захисту об'єктів критичної інфраструктури та завершення відповідних робіт.

Співзасновник аналітичної платформи DeepState Роман Погорілий зазначив, що на одній із ділянок Курської області російські війська опинилися в оточенні, але робити висновки наразі зарано.

Збройні Сили України продовжують активні дії в цьому регіоні. Директор Defense Express Сергій Згурець додав, що українські військові розпочали другу фазу операції в Курській області РФ.

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