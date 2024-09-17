Коли закінчиться війна в Україні: несподіваний прогноз міністра оборони Нідерландів

Міністр оборони Нідерландів зазначив, що РФ застосовує чисельну перевагу у війні проти України через що бойові дії можуть тривати цього та наступного року.

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Коли закінчиться війна в Україні - в Нідерландах зробили прогноз / Колаж Главред, фото: Рубен Брекельманс/Facebook, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ситуація на всіх напрямках російського вторгнення на територію України залишається складною. Війна в Україні навряд зможе закінчитись в цьому або наступному році. Про це в інтерв'ю "LRT TELEVISION" заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"Я не думаю, що війна закінчиться цього року, і я не думаю, що вона закінчиться наступного року. Звичайно, ми повинні надавати якомога більше військової підтримки Україні, але ми повинні бути реалістами, тому що ситуація на полі бою дуже складна", - зазначив він.

За словами міністра оборони Нідерландів, це означає, що ми повинні робити більше, але ми також не повинні занадто

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"Іноді люди думають, що російське вторгнення спочатку було спринтом, який перетворився на марафон, але насправді це 42-кілометровий спринт, тому ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні, але ми повинні дивитися на довгострокову перспективу і бути впевненими в тому, що народи Європи залишаться готовими підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, щоб у нас не було неправильних очікувань, і щоб люди не розчаровувалися. Звичайно, ми завжди повинні бути оптимістами, але водночас ми повинні бути реалістами", - сказав він.

Рубен Брекельманс зауважив, що Росія і сьогодні залишається сильною державою, здатною довго підтримувати війну з високою інтенсивністю.

"Звичайно, якщо ви подивитеся на оцінки того, що російська військова промисловість зможе виробляти, і на кількість людей, яких вони можуть мобілізувати, то ці цифри дійсно дуже великі", - сказав міністр оборони.

Він наголосив, що РФ використовує чисельну перевагу, через що Україні складно захищатися, і закликав серйозно ставитися до російської загрози як на полі бою, так і з огляду на її ядерний потенціал.

Брекельманс також зазначив, що Росія веде гібридну війну, від якої страждає не лише Литва, а й Нідерланди та інші європейські країни.

"Російські загрози дуже різноманітні, і ми повинні інвестувати значні кошти, щоб захистити себе від цих загроз і стримати Росію від будь-якої іншої агресії", - резюмував він.

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Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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