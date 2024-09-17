Прораховують різні сценарії: у 'Нафтогазі' пояснили, що буде взимку із газом в Україні

Чернишов повідомив, що усі потреби українських споживачів забезпечено українським газом.

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Чи буде взимку опалення в Україні / колаж: Главред, фото: unsplash, УНІАН

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у кулуарах зустрічі YES розповів, що "Нафтогаз" наростив видобуток і планує пройти зиму за рахунок лише українського газу.

Чернишов також повідомив, що є запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

"З банком ЄБРР існує вже кілька років так звана Emergency Credit Line. Цю Emergency Credit Line ми використовуємо щороку для того, щоб сформувати певний запас для можливих сценаріїв, які ми теж прораховуємо. Цей запас фактично залишається на митному складі країни і не імпортується в країну", - розповів Чернишов в коментарі для "Інтерфакс-Україна". відео дня

Що таке "Нафтогаз України"? "Нафтогаз України" - державна компанія України з видобутку, транспортування та переробки нафти, а також природного газу, повідомляє "Вікіпедія".

Він додав, що для "Нафтогазу" це звичайна технологічна процедура, яка проводиться щороку.

Як повідомив голова правління компанії, минулого року була кредитна лінія від ЄБРР у розмірі 300 млн євро, цього року - 200 млн євро.

"Усі потреби українських споживачів забезпечено українським газом", - наголосив Чернишов.

Нагадаємо, що в Україні скасовують плату за газ для частини споживачів. У трьох областях України під час наступного опалювального сезону скасують плату за газопостачання. Це також стосується регіонів, де ведуться активні бойові дії.

ЄС хоче качати газ по російсько-українському газопроводу. Зараз із Києвом ведеться діалог щодо закачування у російсько-українську трубу газу із Азербайджану. Це дасть можливість країнам ЄС позбутися прямої залежності від Росії.

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