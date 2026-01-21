'Нас не зупинити': Трамп зізнався, як без військової сили отримає Гренландію

Президент США у Давосі розкрив плани на найбільший острів світу.

https://glavred.net/world/nas-ne-ostanovit-tramp-priznalsya-kak-bez-voennoy-sily-poluchit-grenlandiyu-10734290.html Посилання скопійоване

Трамп пообіцяв не воювати за Гренландію, але хоче її забрати / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, wikipedia.org

Ключові тези Трампа:

США не застосовуватимуть військову силу для захоплення Гренландії

Контроль над Гренландією - єдине прохання США

Гренландія - просто шматом льоду

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру застосовувати військову силу для захоплення Гренландії. Водночас він підтвердив своє бажання встановити контроль над островом. Про це Трамп сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За словами американського лідера, Сполучені Штати "нічого не отримають", якщо не вдатися до силового сценарію, однак він запевнив, що такого кроку не буде.

відео дня

"Ми, ймовірно, нічого не отримаємо, якщо я не вирішу застосувати надмірну силу і насильство, що, відверто кажучи, зробить нас непереможними. Але я цього не зроблю, добре? Тепер усі скажуть: "О, добре". Це, мабуть, найважливіша заява, яку я зробив, тому що люди думали, що я застосую силу", - сказав Трамп під час виступу, який транслювало "Суспільне".

Президент США тричі повторив свою обіцянку: "Я не мушу застосовувати силу. Я не хочу застосовувати силу. Я не буду застосовувати силу".

Американський лідер вкотре наголосив, що контроль над Гренландією - це єдине, про що зараз "просять" США. Він апелював до історії Другої світової війни, зазначивши, що острів уже фактично перебував під опікою США.

"Саме тому я хочу негайно провести переговори про те, щоб придбати Гренландію Сполученими Штатами. Як це ми робили і раніше в нашій історії. Нічого в цьому неправильного немає. Нас не зупинити... Все, що просять Сполучені Штати, – це місце під назвою Гренландія, яке вже належало нам як довіреній особі, але яке ми з повагою повернули Данії не так давно, після того, як перемогли німців, японців, італійців та інших у Другій світовій війні. Ми повернули їм цю територію", - заявив Трамп.

Дивіться відео заяви Трампа про Гренландію:

Трамп розкрив наміри щодо Гренландії / Фото: скріншот

Крім цього, американський лідер підкреслив, що зараз США є "набагато потужнішими", ніж тоді. Трамп також спробував применшити масштаб своїх територіальних претензій, назвавши контроль над островом "невеликим проханням".

"Це величезний шматок льоду посеред океану. Але якщо почнеться війна, багато ракет пролітатимуть просто над цим шматком льоду. Ми хочемо побудувати там "Золотий купол", він захищатиме не тільки США, але і Канаду, яка теж повинна бути вдячна нам", - додав він.

Грнеландія / Інфографіка: Главред

Які наміри Трампа щодо Гренландії - думка експерта

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний вважає, що питання Гренландії наразі не є критично важливим у практичному плані.

"У мене є для цього два аргументи. По-перше, Трамп говорив про Гренландію ще під час своєї першої каденції, і з тих пір, по суті, мало що змінилося. Це скоріше його постійна риторика, яку він зараз знову актуалізував на хвилі політичної ейфорії", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Плани Трампа щодо Гренландії - новини за темою

Нагадаємо, на початку січня 2026 року президент США Дональд Трамп в телефонному інтерв’ю виданню The Atlantic заявив, що Вашингтон може розширити перелік країн для проведення військових операцій. Серед потенційних напрямків він назвав Гренландію, наголосивши на її стратегічному значенні для оборони США.

Як повідомляв Главред, згодом прессекретар Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що президент і його радники обговорюють різні варіанти придбання Гренландії. За її словами, залучення армії "завжди залишається одним із варіантів".

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що потреба встановлення американського контролю над Гренландією зумовлена "слабкістю Європи" та стратегічними інтересами Вашингтона.

Тим часом Європа розробляє три сценарії захисту Гренландії. Як пише The Economist, союзники по НАТО вже направили на острів близько 35 військових для посилення оборони.

Читайте також:

Що відомо про форум в Давосі Всесвітній економічний форум (World Economic Forum, WEF) — це щорічна міжнародна зустріч, яка відбувається в січні у швейцарському курортному містечку Давос. Захід збирає провідних світових лідерів у політиці, бізнесі, науці, технологіях та громадських організаціях для обговорення глобальних викликів і формування стратегій для їх вирішення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред