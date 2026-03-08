'Жодних підстав так вважати': Трамп відповів, чи бачить допомогу Росії Ірану

Попри те, що Трамп заперечує причетність Росії, його представник підтвердив надання допомоги Ірану.

В американських чиновників різні свідчення щодо допомоги РФ Ірану / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Основне:

Трамп не бачить російської підтримки Ірану

Віткофф зізнався, що США зверталися до РФ з проханням припинити допомогу Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить "жодних ознак" допомоги країни-агресорки Росії Ірану під час американсько-ізраїльської операції на його території.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту президентського літака, запис якого опублікував Білий дім. Американський лідер, що у нього "немає підстав" вважати, що РФ підтримує Іран.

"У мене немає жодних підстав так вважати. Якщо вони (росіяни - Главред) й допомагають, то роблять це погано, адже зараз справи Ірану йдуть не дуже добре", - наголосив Трамп.

Зауважимо, що слова президента США суперечать заяві його спецпосланця Стіва Віткоффа, який сказав журналістам, що звертався до російської влади з проханням припинити передачу Ірану розвідданих.

"Я передав Росії послання не передавати Ірану розвідувальну інформацію, яка дозволить йому атакувати американські сили в регіоні", - зізнався він.

Іран / Інфографіка: Главред

Як РФ хоче використати війну в Ірані - думка дипломата

Главред писав, що за словами керівника Центру досліджень Росії, дипломата Володимира Огризка, загострення на Близькому Сході одразу викликало дискусії про можливі вигоди для Росії, передусім через потенційне зростання світових цін на нафту.

Однак реальний ефект від цієї кризи для Москви значною мірою залежить від тривалості конфлікту та його впливу на енергетичну інфраструктуру регіону. Конфлікт на Близькому Сході для Росії є давньою мрією.

Операція США та Ізраїлю в Ірані - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп раптово накинувся на кореспондента через незручне питання. Йому не сподобалась тема, яка стосувалась Путіна та Ірану.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що є інформація про російську допомогу іранському режиму, зокрема повідомлення, що росіяни надають розвіддані режиму в Ірані, щоб коригувати удари по американцях.

Напередодні Дональд Трамп повідомив про можливість нанесення серйозного удару по Ірану, що може призвести до повного руйнування районів і знищення певних груп людей, які досі не розглядалися як цілі.

