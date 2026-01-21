Рус
Гренландія відволікає Європу від України: Politico дізнався, що не так з форумом у Давосі

Віталій Кірсанов
21 січня 2026, 07:56
Оскільки Гренландія домінує в Давосі, українські чиновники побоюються, що Україна в результаті буде забута.
Politico розповів, що не так з форумом у Давосі
Politico розповів, що не так з форумом у Давосі / колаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official

Що написано в матеріалі Politico:

  • Суперечка через Гренландію розгортається в критичний момент війни в Україні
  • Зеленський дуже хоче особистої зустрічі з Трампом

Поки європейські лідери в Давосі намагалися переконати президента США Дональда Трампа відмовитися від планів заволодіти Гренландією, Україна все більше відходила на другий план.

Як пише видання Politico з посиланням на власні джерела в українській владі, така ситуація спонукала президента Володимира Зеленського задуматися, чи варто йому взагалі їхати на Всесвітній економічний форум.

Що планували обговорити європейці

Видання зазначило, що лідери європейських країн спочатку планували в Давосі зосередитися на Україні і використати зустріч з Трампом для отримання від нього підтримки гарантій безпеки для післявоєнної України.

Однак у плани втрутилася Гренландія і Трамп зі своїми погрозами захоплення острова і введення мит проти країн, які не згодні з його намірами.

"В Україні йде справжня війна. Гренландія відволікає нас від того, про що ми повинні говорити... Було б непогано зосередитися на справжній війні, яка зараз йде, там, де дійсно потрібно воювати з росіянами", - висловив переконання міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Чого хотіла українська делегація

Видання зазначило, що оскільки Гренландія домінує в Давосі, українські чиновники побоюються, що Україна в результаті буде забута, оскільки через Трампа європейська влада буде змушена відкласти питання війни на своєму східному кордоні на потім.

Примітно, що суперечка через Гренландію розгортається в критичний момент війни в Україні, коли РФ руйнує енергетичну інфраструктуру інтенсивними ракетними і безпілотними ударами.

"Оскільки ця зима видалася надзвичайно холодною... у Києві зростає занепокоєння з приводу того, як країна зможе вижити без значно більшої допомоги з боку західних союзників, включаючи США, в питаннях протиповітряної оборони", - написало видання.

Але, оскільки Європа поглинена Гренландією, прохання про допомогу і пояснення ситуації українськими офіційними особами, заглушаються.

"Аналогічно, офіційні особи Трампа зосереджені на Гренландії та секторі Газа, і Зеленському, за словами українських чиновників, важко узгодити заплановану двосторонню зустріч з Трампом", - написало видання.

За словами експерта із зовнішньої політики від Республіканської партії, який побажав залишитися анонімним, Зеленський дуже хоче особистої зустрічі, але стикається з опором з боку Білого дому.

"Зеленський завжди готовий зустрітися з Трампом, оскільки вважає, що вигоди переважають витрати, і що якщо він сам з ним не спілкується, то це роблять інші", - сказав він виданню.

Очікується, що українські та американські офіційні особи поспілкуються в Давосі, але поки що є тільки розпливчасті плани щодо підписання угоди про економічну реконструкцію між США і Україною, яка мала бути підписана.

Гренландія відволікає Європу від України: Politico дізнався, що не так з форумом у Давосі
Інфографіка: Главред

Експерт назвав ймовірний сценарій Трампа щодо Гренландії

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний вважає, що питання Гренландії зараз навряд чи є гострим у практичному плані.

"У мене є для цього два аргументи. По-перше, Трамп говорив про Гренландію ще під час своєї першої каденції, і з тих пір, по суті, мало що змінилося. Це скоріше його постійна риторика, яку він зараз знову актуалізував на хвилі політичної ейфорії", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Плани Трампа щодо Гренландії - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп звинуватив Данію в тому, що протягом 20 років країна нібито нічого не робила з російською загрозою для острова. Глава Білого дому заявив, що настав час це змінити.

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив, що необхідність встановлення американського контролю над Гренландією продиктована "слабкістю" Європи і стратегічними інтересами США.

"Гренландія необхідна для національної безпеки США. Ми будуємо "Золотий купол" (систему протиракетної оборони – ред.). Президент Трамп діє стратегічно. Він дивиться не на цей або наступний рік, а на те, що може статися в битві за Арктику. Ми не збираємося віддавати на аутсорсинг нашу національну безпеку іншим країнам", – пояснив Бессент.

Раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії, але і залучення армії "завжди є одним з варіантів".

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим в Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico і німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ в 2015 році. У фокусі видання – події в Європі та політика ЄС. Вважається одним з найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

