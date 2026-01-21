Гренландія відволікає Європу від України: Politico дізнався, що не так з форумом у Давосі

Оскільки Гренландія домінує в Давосі, українські чиновники побоюються, що Україна в результаті буде забута.

Politico розповів, що не так з форумом у Давосі / колаж: Главред, фото: Zelenskiy / Official

Що написано в матеріалі Politico:

Суперечка через Гренландію розгортається в критичний момент війни в Україні

Зеленський дуже хоче особистої зустрічі з Трампом

Поки європейські лідери в Давосі намагалися переконати президента США Дональда Трампа відмовитися від планів заволодіти Гренландією, Україна все більше відходила на другий план.

Як пише видання Politico з посиланням на власні джерела в українській владі, така ситуація спонукала президента Володимира Зеленського задуматися, чи варто йому взагалі їхати на Всесвітній економічний форум.

Що планували обговорити європейці

Видання зазначило, що лідери європейських країн спочатку планували в Давосі зосередитися на Україні і використати зустріч з Трампом для отримання від нього підтримки гарантій безпеки для післявоєнної України.

Однак у плани втрутилася Гренландія і Трамп зі своїми погрозами захоплення острова і введення мит проти країн, які не згодні з його намірами.

"В Україні йде справжня війна. Гренландія відволікає нас від того, про що ми повинні говорити... Було б непогано зосередитися на справжній війні, яка зараз йде, там, де дійсно потрібно воювати з росіянами", - висловив переконання міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Чого хотіла українська делегація

Видання зазначило, що оскільки Гренландія домінує в Давосі, українські чиновники побоюються, що Україна в результаті буде забута, оскільки через Трампа європейська влада буде змушена відкласти питання війни на своєму східному кордоні на потім.

Примітно, що суперечка через Гренландію розгортається в критичний момент війни в Україні, коли РФ руйнує енергетичну інфраструктуру інтенсивними ракетними і безпілотними ударами.

"Оскільки ця зима видалася надзвичайно холодною... у Києві зростає занепокоєння з приводу того, як країна зможе вижити без значно більшої допомоги з боку західних союзників, включаючи США, в питаннях протиповітряної оборони", - написало видання.

Але, оскільки Європа поглинена Гренландією, прохання про допомогу і пояснення ситуації українськими офіційними особами, заглушаються.

"Аналогічно, офіційні особи Трампа зосереджені на Гренландії та секторі Газа, і Зеленському, за словами українських чиновників, важко узгодити заплановану двосторонню зустріч з Трампом", - написало видання.

За словами експерта із зовнішньої політики від Республіканської партії, який побажав залишитися анонімним, Зеленський дуже хоче особистої зустрічі, але стикається з опором з боку Білого дому.

"Зеленський завжди готовий зустрітися з Трампом, оскільки вважає, що вигоди переважають витрати, і що якщо він сам з ним не спілкується, то це роблять інші", - сказав він виданню.

Очікується, що українські та американські офіційні особи поспілкуються в Давосі, але поки що є тільки розпливчасті плани щодо підписання угоди про економічну реконструкцію між США і Україною, яка мала бути підписана.

Експерт назвав ймовірний сценарій Трампа щодо Гренландії

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний вважає, що питання Гренландії зараз навряд чи є гострим у практичному плані.

"У мене є для цього два аргументи. По-перше, Трамп говорив про Гренландію ще під час своєї першої каденції, і з тих пір, по суті, мало що змінилося. Це скоріше його постійна риторика, яку він зараз знову актуалізував на хвилі політичної ейфорії", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Плани Трампа щодо Гренландії - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп звинуватив Данію в тому, що протягом 20 років країна нібито нічого не робила з російською загрозою для острова. Глава Білого дому заявив, що настав час це змінити.

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент заявив, що необхідність встановлення американського контролю над Гренландією продиктована "слабкістю" Європи і стратегічними інтересами США.

"Гренландія необхідна для національної безпеки США. Ми будуємо "Золотий купол" (систему протиракетної оборони – ред.). Президент Трамп діє стратегічно. Він дивиться не на цей або наступний рік, а на те, що може статися в битві за Арктику. Ми не збираємося віддавати на аутсорсинг нашу національну безпеку іншим країнам", – пояснив Бессент.

Раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США і його радники обговорюють ряд варіантів придбання Гренландії, але і залучення армії "завжди є одним з варіантів".

