Двох слів зв'язати не може: дочку Лорак висміяли за поведінку

Дочку зрадниці Лорак висміяли в мережі за недорікуватість.

https://glavred.net/stars/dvuh-slov-svyazat-ne-mozhet-doch-lorak-vysmeyali-za-povedenie-10747061.html Посилання скопійоване

Софія Налчаджиоглу прийшла на концерт до мами / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

Що сказала дочка Лорак

Чому її висміяли в коментарях

Дочка російської співачки Ані Лорак, яка ганебно мовчить про військове вторгнення терористичної Росії в її рідну Україну, прийшла до своєї матері на концерт.

Як відомо, концерт артистки-зрадниці відбувся в Москві, і на ньому вона встигла красиво принизити путініста Кіркорова.

відео дня

Після концерту журналісти звернулися до дочки артистки, щоб та трохи розповіла про себе. Стоячи поруч, Лорак намагалася допомогти дочці Софії висловити свою думку і "згадати" інтереси. Однак вийшло це слабо і вимушено.

Так, дочка Лорак розповіла, що вона не знає, що любить.

"Ну чим ти захоплюєшся", - підказує її мати.

Дочка Лорак облажалася на концерті / Скріншот Instagram/showbusiness_24

Софія Налчаджиоглу відповіла, що любить дивитися фільми і "аналізувати режисерів".

"Я з першого класу займалася в акторській школі, ходила в театральні студії. Потім інтерес якось відпав", - додає вона.

Дівчинка також додала, що її головне хобі - це її блог. "Тому що я, типу, знімаю", - каже вона.

Дочка Лорак про захоплення / Скріншот Instagram/showbusiness_24

Користувачі в коментарях відзначили, що у Софії - проблема з постановкою мови.

"У неї неправильно поставлена мова. Дівчинка не погана, але треба їй попрацювати над собою...", "Читати потрібно більше, мова буде як "пісня", "Господи, двох слів зв'язати не може", "Та знайде собі верблюда, як мама... посмішник", - пишуть користувачі мережі.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Главред раніше писав про те, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка нібито бореться з онкологічним захворюванням, поділилася інформацією про свій прощальний вечір.

Раніше також стало відомо, що Ані Лорак, яка буквально днями зробила цинічну заяву щодо своєї участі на Євробаченні і заслуг путініста Філіпа Кіркорова, тут же публічно принизила свого "героя".

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред