Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Двох слів зв'язати не може: дочку Лорак висміяли за поведінку

Олена Кюпелі
8 березня 2026, 08:40
Дочку зрадниці Лорак висміяли в мережі за недорікуватість.
Ані Лорак, Софія Налчаджиоглу
Софія Налчаджиоглу прийшла на концерт до мами / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

  • Що сказала дочка Лорак
  • Чому її висміяли в коментарях

Дочка російської співачки Ані Лорак, яка ганебно мовчить про військове вторгнення терористичної Росії в її рідну Україну, прийшла до своєї матері на концерт.

Як відомо, концерт артистки-зрадниці відбувся в Москві, і на ньому вона встигла красиво принизити путініста Кіркорова.

відео дня

Після концерту журналісти звернулися до дочки артистки, щоб та трохи розповіла про себе. Стоячи поруч, Лорак намагалася допомогти дочці Софії висловити свою думку і "згадати" інтереси. Однак вийшло це слабо і вимушено.

Так, дочка Лорак розповіла, що вона не знає, що любить.

"Ну чим ти захоплюєшся", - підказує її мати.

Дочка Лорак облажалася на концерті
Дочка Лорак облажалася на концерті / Скріншот Instagram/showbusiness_24

Софія Налчаджиоглу відповіла, що любить дивитися фільми і "аналізувати режисерів".

"Я з першого класу займалася в акторській школі, ходила в театральні студії. Потім інтерес якось відпав", - додає вона.

Дівчинка також додала, що її головне хобі - це її блог. "Тому що я, типу, знімаю", - каже вона.

Дочка Лорак про захоплення
Дочка Лорак про захоплення / Скріншот Instagram/showbusiness_24

Користувачі в коментарях відзначили, що у Софії - проблема з постановкою мови.

"У неї неправильно поставлена мова. Дівчинка не погана, але треба їй попрацювати над собою...", "Читати потрібно більше, мова буде як "пісня", "Господи, двох слів зв'язати не може", "Та знайде собі верблюда, як мама... посмішник", - пишуть користувачі мережі.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Главред раніше писав про те, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка нібито бореться з онкологічним захворюванням, поділилася інформацією про свій прощальний вечір.

Раніше також стало відомо, що Ані Лорак, яка буквально днями зробила цинічну заяву щодо своєї участі на Євробаченні і заслуг путініста Філіпа Кіркорова, тут же публічно принизила свого "героя".

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ані Лорак

Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ані Лорак новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Валютний ринок України: чого очікувати з 9 по 15 березня

Валютний ринок України: чого очікувати з 9 по 15 березня

09:00Аналітика
Командування віддало наказ: елітні війська РФ вивели з Покровського напрямку

Командування віддало наказ: елітні війська РФ вивели з Покровського напрямку

08:59Фронт
"Жодних підстав так вважати": Трамп відповів, чи бачить допомогу Росії Ірану

"Жодних підстав так вважати": Трамп відповів, чи бачить допомогу Росії Ірану

08:16Світ
Реклама

Популярне

Більше
Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

Почав рухатися сам по собі: сім'я помітила в саду дивну металеву кулю

Почав рухатися сам по собі: сім'я помітила в саду дивну металеву кулю

Карта Deep State онлайн за 8 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

Чорна цвіль більше не проблема: просте рішення працює за лічені хвилини

Чорна цвіль більше не проблема: просте рішення працює за лічені хвилини

Останні новини

09:20

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 березня (оновлюється)

09:00

Валютний ринок України: чого очікувати з 9 по 15 березня

08:59

Командування віддало наказ: елітні війська РФ вивели з Покровського напрямку

08:53

Гороскоп Таро на завтра, 9 березня: Ракам - лишатися собою, Дівам - план на майбутнє

08:40

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня: Водоліям - скандал, Левам допоможе інтуїція

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
08:40

Двох слів зв'язати не може: дочку Лорак висміяли за поведінку

08:22

Андрусів про паливну паніку: ціни зростають, але держава може це зупинитиПогляд

08:18

Карта Deep State онлайн за 8 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:16

"Жодних підстав так вважати": Трамп відповів, чи бачить допомогу Росії Ірану

Реклама
08:07

Що носитимуть навесні 2026: головні тенденції модного взуття

07:52

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

07:45

Великі стовпи вогню в небі: дрони атакували ключову ланку нафтової логістики РФ

05:56

Для чого виготовляли дерев’яні кулі: військові хитрощі минулого

05:30

Відчують смак багатства: чотири знаки зодіаку на порозі фінансового підйому

04:30

Буде шалений стрибок цін на паливо: як сильно подорожчає газ, бензин і дизель

03:59

Як змусити орхідею цвісти місяцями: простий домашній рецепт

03:28

Як отримати 300 кг малини з невеликої ділянки: рецепт диво-підгодівлі

03:03

Здогадаються одиниці - чому піца насправді так називаєтьсяВідео

02:36

Ціни на три категорії продуктів різко підскочать - що і коли подорожчає

01:14

Астероїд-"вбивця" мчить до Місяця: чи є загроза для Землі та людства

Реклама
07 березня, субота
23:54

Нові графіки для Києва та області: години відключення електроенергії 8 березня

23:09

Лорак публічно принизила Кіркорова прямо на своєму концерті: як він відреагувавВідео

22:53

РФ просунулася на Сумщині і захопила Сопич: деталі від DeepState

22:27

Седокова пішла співати безкоштовно по барах: впала нижче плінтуса

22:14

В Україні може виникнути дефіцит бензину: нардеп озвучив терміни

21:50

Як виглядати молодше за допомогою макіяжу — поради експертів

21:43

Вбивають скоординовано: Зеленський розкрив дані про допомогу РФ Ірану

21:14

Водіїв із дітьми чекають нові правила: що потрібно знати, щоб не отримати штрафВідео

20:29

Що може "завалити" РФ: розкрито сценарій, якого найбільше бояться в Кремлі

20:16

Співпраця РФ та Ірану зупиниться: Стубб заговорив про вигоду для України

20:05

Чому китайці не користуються виделками: відповідь вас здивує

19:45

Обіцяли ще два роки тому: чому Україна досі не отримала F-16 від Бельгії

19:42

Чорна цвіль більше не проблема: просте рішення працює за лічені хвилини

19:23

Жадане потепління: температура на Тернопільщині скоро різко підскочить

19:10

Чому Тегеран обстрілює всіх та до кого може дотягнутися: Денисенко назвав причинуПогляд

18:24

У Зеленського з'явилися несподівані "важелі впливу" на Трампа: ЗМІ дізналися подробиці

18:21

"Були близькі": Трамп зробив заяву про мирну угоду між Україною та РФВідео

18:02

Що посадити поряд для подвійного врожаю: перевірені поєднання культур

18:00

"Зіграли свою роль": Меган Маркл зіткнулась с серйозними проблемами в США

17:52

Кількість загиблих різко зростає - нові деталі удару по багатоповерхівці в ХарковіФото

Реклама
17:31

Різкі підйоми чи падіння: банкір сказав, яким буде курс валют з понеділка

17:30

Утримали ключові напрямки: Зеленський заявив про відчутні результати ЗСУ

17:19

"Рівень Лувру": де в Україні знайшли унікальний скарб віком 1700 роківВідео

17:10

Подруги помітили у воді щось моторошне: істота рухалася прямо під нимиВідео

17:04

"Її цькували в Росії": відомий режисер розніс Лорак за брехню

16:43

Кирило Буданов перетворив повернення полонених на особисту гуманітарну місію: за два дні додому повернулися понад 500 українців

16:35

У Симоньян заговорили про прощання: запрошують на останній вечір

16:27

Будуть повністю зруйновані цілі райони: Трамп погрожує Ірану новим потужним ударом

16:16

Груша росте, але не родить: помилка, яку роблять майже всі садівники

16:15

Новий елемент тиску: Братчук назвав особливості нічної атаки РФ по Україні

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти