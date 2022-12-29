"Напруга велика": експерт спрогнозував, які проблеми чекають країну-агресора в 2023-му

Російському диктатору Володимиру Путіну доведеться вже в березні 2023 року проводити нову мобілізацію – для того, щоб довести чисельність своєї окупаційної армії до півмільйона осіб. Таку думку в колонці для Главреда висловив Олег Соскін - директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог.
"Путіну доведеться проводити нову мобілізацію в Росії вже в березні, щоб набрати, як мінімум, півмільйона людей. А це може привести до внутрішніх зіткнень в Росії, тому що напруга в російському суспільстві і таке велике. Росія не може досягти успіху на фронті, але Путін може знищити українську економіку і наші міста, а ось українську армію він знищити не в силах. Такий парадокс: кожен Російський удар по українських містах лише піднімає градус української люті", - говорить він.
Як вважає Соскін, у 2023 році економіка країни-агресора зіткнеться з ще більшими проблемами.
"При цьому в Росії падає економіка, адже всі ці люди були в народному господарстві, плюс кілька мільйонів росіян виїхало з країни. Таким чином, в РФ відбувається обвал грошової системи. Навіть нафту Путін сьогодні змушений продавати за 40 з чимось доларів за барель, тобто майже за собівартістю", − говорить він.
Майбутнє післявоєнної Росії
Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.
"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.
Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.
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