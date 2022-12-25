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Путін в істериці звинуватив Захід у "розтягуванні Росії" і цинічно пояснив напад на Україну

25 грудня 2022, 12:51
У країні-окупанті РФ вже розуміють, що Москва підходить до критичної межі, проте директор Кремля Володимир Путін вважає її, мовляв, "не такою вже небезпечною".
Володимир Путін
Путін погодився з тим, що Росія підходить до критичної межі / Скріншот YouTube

Глава агресора Росії Володимир Путін звинуватив Захід у тому, що країна-окупантка напала на Україну. Мовляв, цивілізований світ веде політику, спрямовану на "розтягнення історичної Росії". Очевидно, Москва підходить до критичної межі, проте Путін вважає за краще цього не бачити.

Як повідомляє РБК, кремлівський керівник сказав, що, мовляв, "політика наших геополітичних опонентів, спрямована на розтягнення Росії, історичної Росії" є причиною нападу на Україну.

"Розділяй і володарюй. Ось вони (опоненти) завжди намагалися це зробити, намагаються це зробити і зараз. А наша-то мета в іншому - в об'єднанні російського народу", - сказав Путін.

У диктатора запитали, чи не підходить окупант Росія до небезпечної межі – у відповідь він сказав, що нібито не вважає її "такою вже небезпечною" і видав тираду пропаганди про, мовляв, "захист інтересів росіян".

Плани Путіна щодо захоплення України

Нещодавно у своєму виступі керівник окупанта Росії Путін поскаржився на "НАТО в Україні" і заявив, що Москва нарощуватиме свій військовий потенціал.

За його словами, 150 з 300 тисяч нових окупантів вже готуються воювати проти України.

За даними Financial Times, глава РФ Володимир Путін у розмові зі співробітниками своїх спецслужб сказав, що обстановка на війні проти України - "надзвичайно складна".

Путін збирався готувати Росію до довгої війни і, як і раніше, буде намагатися окупувати Україну.

Російський журналіст Ігор Яковенко вважає, що Путін ймовірно не віддасть наказ про виведення окупаційних військ Росії з території України. На його думку, якщо звільнення ЗСУ Херсона не стало ударом для російського суспільства, то деокупація Криму матиме для режиму вже зовсім інше значення.

Дивіться відео ТСН - чи буде спецтрибунал для Путіна в Гаазі за злочини Росії в Україні

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Володимир Путін новини України війна Росії та України
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