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"Росія не хоче перемовин, справа йде до трибуналу": Подоляк розніс Путіна і його пропаганду

25 грудня 2022, 14:36
Російському диктатору Володимиру Путіну потрібно повернутися в реальність і не вигадувати якісь, мовляв, "мотиви" про геополітику, сказав Михайло Подоляк.
Путін, Подоляк
Путіну потрібно повернутися в реальність, все йде до трибуналу - Подоляк / Колаж Офіс президента, скріншот YouTube

Директору країни-агресора РФ Володимиру Путіну потрібно повернутися до реальності. Росія одноосібно напала на Україну і вбиває українських громадян, Москва не повинна вигадувати будь-яких, мовляв, "пояснень". Окупант не прагне до перемовин, справа йде до трибуналу. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він, коментуючи слова Путіна про нібито "причини" повномасштабного нападу на Україну, сказав, що Росія одноосібно атакувала українську державу, вбиває українців, і жодна політика тут ні до чого.

"Росія одноосібно напала на Україну і вбиває громадян. І не треба говорити про якісь інші "країни", "мотивацію" і "геополітику", - сказав Подоляк.

За його словами, Москві не потрібні перемовин и, проте вона намагається уникнути відповідальності. Це шлях до трибуналу.

"Росія не хоче перемовин, але намагається уникнути відповідальності. Це очевидно, тому ми рухаємося до трибуналу", - підкреслив Михайло Подоляк.

Плани Путіна щодо захоплення України

Директор агресора РФ Володимир Путін днями поскаржився на "НАТО в Україні" і сказав, що Москва збирається нарощувати свій військовий потенціал.

За словами Путіна, 150 з 300 тисяч мобілізованих окупантів готуються до війни проти України.

За даними британського видання Financial Times, Путін у розмові зі співробітниками спецслужб заявив, що обстановка на війні проти України є "надзвичайно складною". При цьому Кремль готує Росію до довгої війни і, як і раніше, виношує плани щодо захоплення всієї України.

Російський журналіст і соціолог Ігор Яковенко вважає, що Путін навряд чи віддасть наказ про виведення своїх окупаційних військ РФ з території України. На думку Яковенка, залишається відкритим питання - як Кремль може відреагувати на звільнення ЗСУ Криму, і яким це ударом буде по режиму.

Дивіться відео ТСН - чи буде трибунал для Путіна за злочини Росії проти України

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Володимир Путін Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України
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