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Напрямок головного удару: Україна з США розробляють новий план війни – NYT

Олексій Тесля
12 грудня 2023, 09:24
США намагаються підготувати Україну до того, що кількість допомоги, яку вона отримає, може скоротитися.
ВСУ, фронт, зима
Розробляються нові стратегії наступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ,

США вважають, що Україна повинна зосередитися на обороні, нарощуванні сил і підготовці до затяжної війни, а в Києві наполягають на продовженні наступу, щоб домогтися більш вигідних умов для переговорів.

При цьому розглядаються стратегії, пов'язані з ударами по Криму, збройовим заводам, складам зброї, залізничним лініям і з "символічними перемогами". Як заявив один з колишніх українських високопоставлених військових, ідеї Києва "дуже сміливі", пише New York Times.

У той же час українські військові і чиновники просять у західних країн мільйони артилерійських снарядів із західних запасів, "яких не існує", в той же час США намагаються підготувати Україну до того, що кількість допомоги, яку вона отримає, може скоротитися.

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"Ставки величезні. Без нової стратегії і додаткового фінансування, на думку американських чиновників, Україна може програти війну. Американські чиновники кажуть, що Україні доведеться боротися з більш обмеженим бюджетом", - пишуть журналісти.

При цьому в США зростає число республіканців, які виступають проти подальшої підтримки України, при цьому вони вимагають надати нову стратегію перед голосуванням про виділення додаткових коштів.

Крім того, становище ускладнюється розбіжністю поглядів українських і американських генералів на подальший хід війни: Київ вважає, що головним напрямком бойових дій є схід країни, а Вашингтон - південь.

У свою чергу українське командування побоювалося, що прорив на півдні призведе до великих втрат, при цьому Україна розділила свої сили, але "замість рішучого прориву виникла тупикова ситуація". Також українські воєначальники переконані, що американські очікування були нереалістичними, особливо враховуючи можливості українських повітряних сил.

Війна в Україні

Раніше Володимир Зеленський зробив гучну заяву перед зустріччю з Байденом. Україна буде працювати, щоб побороти паузу в допомозі від США, підкреслив президент.

Раніше повідомлялося про те, що візит Зеленського в США відбувається в критичний момент. Нинішній візит Володимира Зеленського до Вашингтона буде третім з моменту початку війни на Україні. Востаннє він приїжджав до США у вересні.

Нагадаємо, Reuters з посиланням на джерело, знайоме з обговореннями, повідомляє, що Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість піти на поступки республіканцям у Сенаті і підтримати пункт про безпеку кордонів США в законопроекті про додаткове фінансування, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.

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новини США війна Росії та України
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