Зеленський поспілкувався з Орбаном в Аргентині: про що говорили лідери

Двостороння розмова Володимира Зеленського та Віктора Орбана стосувалася європейських справ двох держав.

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Володимир Зеленський провів коротку бесіду з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Аргентини зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

За словами Зеленського, двостороння розмова стосувалася європейських справ двох держав.

"На полях інавгурації (президента Аргентини – ред.) говорив з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто і зрозуміло, про наші європейські справи", - розповів глава держави у своєму відеозверненні.

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Зазначимо, після обрання Володимира Зеленського на посаду президента в 2019 році обидва лідери зустрічалися лише коротко. Зеленський пропонував Орбану повноцінну зустріч, проте вона так і не відбулася.

Після повномасштабного російського вторгнення напружені відносини між Києвом і Будапештом погіршилися. Орбан не раз заявляв, що не вірить у перемогу України.

У лютому 2023 року Зеленський і Орбана коротко поспілкувалися в рамках саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Нинішня зустріч відбулася на тлі намірів Орбана не підтримати рішення саміту ЄС 14-15 грудня в Брюсселі з приводу початку переговорів про вступ України до Євросоюзу і подальшої фінансової та військової підтримки Києва.

Візит Зеленського до Аргентини та США

Президент Зеленський 10 листопада відвідав з робочим візитом Аргентину. Він поїхав до Буенос-Айреса на інавгурацію президента країни Хав'єра Мілея.

Зеленський підкреслив, що почув сигнали нового президента Аргентини щодо майбутньої підтримки України, яка бореться проти російської агресії.

"Ми це відчули. У мене було відчуття, що ви саме така людина, яка відповідає словами, які говорить. І я подумав, що ми повинні підтримати нового президента Аргентини, сказати, що ми впевнені, що у нас може бути потужне спільне майбутнє", - сказав глава держави.

Дорогою до Аргентини Зеленський встиг зустрітися з прем'єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Це перша зустріч лідерів з історії двосторонніх відносин між країнами.

Також стало відомо, що президент України 11 грудня поїде до Сполучених Штатів. Там він зустрінеться з главою Білого дому Джо Байденом.

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