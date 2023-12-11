Зеленський поспілкувався з Орбаном в Аргентині: про що говорили лідери

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Аргентини зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
За словами Зеленського, двостороння розмова стосувалася європейських справ двох держав.
"На полях інавгурації (президента Аргентини – ред.) говорив з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто і зрозуміло, про наші європейські справи", - розповів глава держави у своєму відеозверненні.
Зазначимо, після обрання Володимира Зеленського на посаду президента в 2019 році обидва лідери зустрічалися лише коротко. Зеленський пропонував Орбану повноцінну зустріч, проте вона так і не відбулася.
Після повномасштабного російського вторгнення напружені відносини між Києвом і Будапештом погіршилися. Орбан не раз заявляв, що не вірить у перемогу України.
У лютому 2023 року Зеленський і Орбана коротко поспілкувалися в рамках саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Нинішня зустріч відбулася на тлі намірів Орбана не підтримати рішення саміту ЄС 14-15 грудня в Брюсселі з приводу початку переговорів про вступ України до Євросоюзу і подальшої фінансової та військової підтримки Києва.
Візит Зеленського до Аргентини та США
Президент Зеленський 10 листопада відвідав з робочим візитом Аргентину. Він поїхав до Буенос-Айреса на інавгурацію президента країни Хав'єра Мілея.
Зеленський підкреслив, що почув сигнали нового президента Аргентини щодо майбутньої підтримки України, яка бореться проти російської агресії.
"Ми це відчули. У мене було відчуття, що ви саме така людина, яка відповідає словами, які говорить. І я подумав, що ми повинні підтримати нового президента Аргентини, сказати, що ми впевнені, що у нас може бути потужне спільне майбутнє", - сказав глава держави.
Дорогою до Аргентини Зеленський встиг зустрітися з прем'єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Це перша зустріч лідерів з історії двосторонніх відносин між країнами.
Також стало відомо, що президент України 11 грудня поїде до Сполучених Штатів. Там він зустрінеться з главою Білого дому Джо Байденом.
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