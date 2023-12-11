УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Візит Зеленського в США відбувається в критичний момент: про що поговорять президенти

Анна Ярославська
11 грудня 2023, 10:34
Нинішній візит Володимира Зеленського до Вашингтона буде третім з моменту початку війни на Україні. Востаннє він приїжджав до США у вересні.
Володимир Зеленський, Джо Байден
Володимир Зеленський і Джо Байден проведуть зустріч у Білому домі / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 11 грудня відправиться в США та зустрінеться з главою Білого дому. Джо Байден прийме українського лідера в Білому Домі у вівторок, оскільки переговори щодо угоди про допомогу Україні зайшли в глухий кут у Конгресі.

Візит, про який Білий дім оголосив у неділю, є третім візитом Зеленського до Вашингтона з моменту початку війни в Україні. Востаннє він приїжджав до США у вересні, передає CNN.

Видання зазначає, що візит Зеленського припадає на критичний момент переговорів Конгресу про надзвичайну допомогу Україні.

відео дня

"Конгрес, схоже, не наблизився до угоди щодо документа про зміни імміграційної та прикордонної політики та пакету надзвичайної допомоги, який забезпечить фінансування України та Ізраїлю, до того, як законодавці залишать місто на канікули", - пише CNN.

Президента України також запросили виступити у вівторок вранці на зустрічі сенаторів - лідера більшості Чака Шумера і лідера Республіканської партії Мітча Макконнелла. Спікер Палати представників Майк Джонсон також зустрінеться із Зеленським.

Про що говоритимуть Зеленський і Байден

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що зустріч Зеленського і Байдена покликана "підкреслити непохитну прихильність Сполучених Штатів підтримці народу України в його захисті від жорстокого вторгнення Росії".

"Оскільки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєву важливість продовження підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент", - сказала вона.

Зеленський і Байден обговорять зусилля з оборонного співробітництва на майбутній рік, включаючи спільні проекти з виробництва озброєнь і систем ППО.

CNN додає: якщо Конгрес виїде з міста на канікули, не досягнувши угоди, Білому дому доведеться зробити важкий вибір щодо поставок таким союзникам, як Україна, на шкоду потенційній військовій готовності США.

Військова допомога Україні від США

Законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Ініціатива передбачала виділення пакету допомоги в розмірі 106 млрд доларів, зокрема 61 млрд доларів з яких призначалися на допомогу Україні.

Президент США Джо Байден, коментуючи провал процедурного голосування в Сенаті США про допомогу Україні, назвав це "політичним шантажем".

Видання Reuters з посиланням на джерело, знайоме з обговореннями, повідомляє, що Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість піти на поступки республіканцям у Сенаті й підтримати пункт про безпеку кордонів США в законопроекті про додаткове фінансування, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що російський диктатор Володимир Путін розраховує на те, що США припинять підтримку України, і це буде для нього великим подарунком. При цьому якщо господар Кремля отримає Україну, то на цьому він не зупиниться - з часом армія РФ опиниться на порозі НАТО. У цьому випадку доведеться почати діяти відповідно до статті п'ятої Північноатлантичного пакту і платити кров'ю американців.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини США Володимир Зеленський військова допомога Джо Байден новини України
Реклама

Головне за день

Зрадника "вели" давно: ЗМІ розкрили деталі ліквідації Киви СБУ в Підмосков'ї

Зрадника "вели" давно: ЗМІ розкрили деталі ліквідації Киви СБУ в Підмосков'ї

10:49 Світ
Візит Зеленського в США відбувається в критичний момент: про що поговорять президенти

Візит Зеленського в США відбувається в критичний момент: про що поговорять президенти

10:34 Світ
Зеленський може змусити республіканців виступити проти керівництва партії - ЗМІ

Зеленський може змусити республіканців виступити проти керівництва партії - ЗМІ

10:15 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:24

Китайський гороскоп на завтра 12 грудня: Мавпам - плутанина, Кроликам - розтрати

11:09

Після такого звичайний оселедець під "шубою" вже не сподобається: новий простий рецепт смакоти

11:08

Розкажуть все: як по губах визначити характер людини

11:08

Жовтих плям не буде: чоловік показав, як за кілька хвилин відчистити матрац

10:49

Зрадника "вели" давно: ЗМІ розкрили деталі ліквідації Киви СБУ в Підмосков'ї

Росія здатна розпочати масштабний наступ після виборів Путіна - КуликРосія здатна розпочати масштабний наступ після виборів Путіна - Кулик
10:34

Візит Зеленського в США відбувається в критичний момент: про що поговорять президенти

10:20

Жінка щороку загортає свою ялинку в харчову плівку: навіщо вона так робитьВідео

10:15

Зеленський може змусити республіканців виступити проти керівництва партії - ЗМІ

10:05

Україна в 2024-му звільнятиме схід і південь, Путін загнав себе в глухий кут – генерал МаломужЕксклюзив

Реклама
09:49

Росіяни кинули всі сили на захоплення 3 міст: Світан прокоментував плани Кремля

09:49

"Летить дуже швидко": у ЗСУ розкрили деталі удару РФ балістикою по Києву

09:48

Завершення війни в Україні: Москва оголосила Києву ультиматум - ISW

09:14

Жінка показала, як правильно використовувати друшляк: відео стало вірусним в мережіВідео

08:58

Знищено підполковника РФ – заступника командира авіаполку: деталі удару БПЛА під Курськом

08:35

Ветеран АТО пропонує мобілізувати ще одну категорію українців: про кого йдеться

08:10

У окупантів трапилася масова мігреньПогляд

08:09

ЗСУ просуваються на Лівобережжі Херсонщини і захоплюють нові позиції – ISW

07:55

РФ атакувала Україну ракетами і дронами: скільки цілей вдалося збити

07:23

Зеленський поспілкувався з Орбаном в Аргентині: про що говорили лідери

06:55

Лише одиниці знайдуть власника собаки за 12 секунд: надзвичайна оптична ілюзія

Реклама
06:51

Вибухи у Києві: РФ атакувала столицю балістикою, є постраждаліФото

06:10

Що заважає Києву стати справжнім тилом для ЗСУ?Погляд

05:15

Накриє бідність і невдача: що категорично не можна надягати 12 грудня

04:00

Картопля буде свіжою тижнями: жінка розкрила лайфхак із зберігання картоплі

03:19

Він є в кожній компанії: як зрозуміти що перед вами інтроверт, особливості характеру

02:30

Не вибори: експерт назвав один шлях, як пережити "бурю" у політиці

02:03

Вечірній настрій від мокрої Лесі: Нікітюк показала фото в спідній білизні

01:35

Чоловік поділився трюком, як відліпити фольгу, яка прилипла до рулону

00:40

Дуже особливе Різдво: Чарльз III та Уельські показали різдвяні листівки

00:24

Захопити місто і взяти військових в полон: експерт назвав ціль окупантів в Авдіївці

10 грудня, неділя
23:51

Треба знайти дідуся на картинці з павичем: лише 1% людей впорається за 12 секунд

23:22

Чому неправильно казати слово "бумага": який правильний відповідник варто вживати

23:07

Врізав майже 7-бальний шторм: Україну накрила сильна буря

22:59

70% міста під контролем росіян: майор ЗСУ розповів про ситуацію в Мар'їнці

22:32

Зеленський відправився до США на переговори із Байденом: про що говоритимуть

22:20

Орбан і республіканці розроблятимуть план для блокування допомоги Україні - The Guardian

22:06

Замість дронів буде шоу: Олена Кравець отримала 27 млн гривень з держбюджету на власний проект

21:25

Білий дім готує важливе рішення: сенатор-демократ розповів про домомогу Україні

21:16

15-річна красуня-донька Кошового похвалилася пірсингом в незвичайному місці

20:55

З-під Бахмута вивели Третю окрему штурмову бригаду після важких боїв

Реклама
20:54

Закріплюються на нових рубежах: ЗСУ мають успіх на Запорізькому напрямку - Світан

20:21

Путін ненароком похвалив українських військових

19:59

Лікарі борються за життя: Катя Тишкевич потрапила в реанімацію

19:28

У ЗСУ пропонують відправити на фронт одразу 100 тисяч людей: кого хочуть мобілізувати

19:11

Їсти і не товстішати реально: дієтологи назвали продукти для схуднення - списокВідео

19:10

Новий кандидат у президенти РФ з холодильникаПогляд

18:56

Зеленський зустрівся з президентом Аргентини й перетнувся з Орбаном

18:37

Любовний гороскоп на тиждень з 11 до 17 грудня: Раку - запаморочить голову, Стрільцю - невизначеність

18:27

"Для нього мене більше не існує": Репяхова розповіла про стосунки з батьком

18:06

Вся країна "попливе": в Україну вривається різке потепління

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Війна з Росією
Третя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти