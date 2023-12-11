Візит Зеленського в США відбувається в критичний момент: про що поговорять президенти

Нинішній візит Володимира Зеленського до Вашингтона буде третім з моменту початку війни на Україні. Востаннє він приїжджав до США у вересні.

https://glavred.net/world/vizit-zelenskogo-v-ssha-proishodit-v-kriticheskiy-moment-o-chem-pogovoryat-prezidenty-10523960.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський і Джо Байден проведуть зустріч у Білому домі / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 11 грудня відправиться в США та зустрінеться з главою Білого дому. Джо Байден прийме українського лідера в Білому Домі у вівторок, оскільки переговори щодо угоди про допомогу Україні зайшли в глухий кут у Конгресі.

Візит, про який Білий дім оголосив у неділю, є третім візитом Зеленського до Вашингтона з моменту початку війни в Україні. Востаннє він приїжджав до США у вересні, передає CNN.

Видання зазначає, що візит Зеленського припадає на критичний момент переговорів Конгресу про надзвичайну допомогу Україні.

відео дня

"Конгрес, схоже, не наблизився до угоди щодо документа про зміни імміграційної та прикордонної політики та пакету надзвичайної допомоги, який забезпечить фінансування України та Ізраїлю, до того, як законодавці залишать місто на канікули", - пише CNN.

Президента України також запросили виступити у вівторок вранці на зустрічі сенаторів - лідера більшості Чака Шумера і лідера Республіканської партії Мітча Макконнелла. Спікер Палати представників Майк Джонсон також зустрінеться із Зеленським.

Про що говоритимуть Зеленський і Байден

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що зустріч Зеленського і Байдена покликана "підкреслити непохитну прихильність Сполучених Штатів підтримці народу України в його захисті від жорстокого вторгнення Росії".

"Оскільки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєву важливість продовження підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент", - сказала вона.

Зеленський і Байден обговорять зусилля з оборонного співробітництва на майбутній рік, включаючи спільні проекти з виробництва озброєнь і систем ППО.

CNN додає: якщо Конгрес виїде з міста на канікули, не досягнувши угоди, Білому дому доведеться зробити важкий вибір щодо поставок таким союзникам, як Україна, на шкоду потенційній військовій готовності США.

Військова допомога Україні від США

Законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Ініціатива передбачала виділення пакету допомоги в розмірі 106 млрд доларів, зокрема 61 млрд доларів з яких призначалися на допомогу Україні.

Президент США Джо Байден, коментуючи провал процедурного голосування в Сенаті США про допомогу Україні, назвав це "політичним шантажем".

Видання Reuters з посиланням на джерело, знайоме з обговореннями, повідомляє, що Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість піти на поступки республіканцям у Сенаті й підтримати пункт про безпеку кордонів США в законопроекті про додаткове фінансування, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що російський диктатор Володимир Путін розраховує на те, що США припинять підтримку України, і це буде для нього великим подарунком. При цьому якщо господар Кремля отримає Україну, то на цьому він не зупиниться - з часом армія РФ опиниться на порозі НАТО. У цьому випадку доведеться почати діяти відповідно до статті п'ятої Північноатлантичного пакту і платити кров'ю американців.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.