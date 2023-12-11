"Битву не програли": Зеленський зробив гучну заяву перед зустріччю з Байденом

Україна буде працювати, щоб побороти паузу в допомозі від США, підкреслив президент.

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Володимир Зеленський висловився щодо затримки допомоги США Україні / Колаж: Главред, Фото: Facebook / Embassy of Ukraine in the USA, ОП

Президент Володимир Зеленський прокоментував паузу в наданні США Україні допомоги у сфері оборони.

Як підкреслив він в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ, паузу в допомозі від Сполучених Штатів Америки, яка викликана розбіжностями в Конгресі, вдасться побороти.

"Я не засмучений, тому що цю битву я не програв. Ми не ті люди, які перед труднощами опускають руки. Хтось починає панікувати і не вірити в перемогу, тому потрібно взяти себе в руки і йти далі", - підкреслив глава держави.

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Він також при цьому нагадав про те, що у нього запланована зустріч з президентом США Джо Байденом та іншими американськими офіційними особами.

"І ми будемо працювати, щоб побороти цю паузу в допомозі від США Україні. Ми це поборемо і не тільки це. Ми всі поборемо", - підкреслив Зеленський.

Допомога США Україні

Раніше повідомлялося про те, що візит Зеленського в США відбувається в критичний момент. Нинішній візит Володимира Зеленського до Вашингтона буде третім з моменту початку війни на Україні. Востаннє він приїжджав до США у вересні.

Нагадаємо, Reuters з посиланням на джерело, знайоме з обговореннями, повідомляє, що Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість піти на поступки республіканцям у Сенаті і підтримати пункт про безпеку кордонів США в законопроекті про додаткове фінансування, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що російський диктатор Володимир Путін розраховує на те, що США припинять підтримку України, і це буде для нього великим подарунком. При цьому якщо господар Кремля отримає Україну, то на цьому він не зупиниться - з часом армія РФ опиниться на порозі НАТО. У цьому випадку доведеться почати діяти відповідно до статті п'ятої Північноатлантичного пакту і платити кров'ю американців.

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