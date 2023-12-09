Шольц зробив важливу заяву про підтримку України на тлі ситуації в Конгресі США

Війна в Україні не закінчиться найближчим часом. Важливо "продовжувати підтримувати Україну в її оборонній боротьбі", вважає канцлер Німеччини.

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Шольц висловився про подальшу військову підтримку України / Колаж: Главред, фото: УНІН, ОП

Берлін повинен бути готовий до збільшення підтримки України на тлі ослаблення допомоги іншими західними країнами. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на конференції Соціал-демократичної партії Німеччини.

За його словами, війна в Україні не закінчиться найближчим часом. Канцлер підкреслив: важливо, "щоб ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу", а саме - "продовжувати підтримувати Україну в її оборонній боротьбі", передає n-tv.

Шольц додав, що вторгненням в Україну Кремль поклав край безпеці в Європі, тому повинна бути ясність, що "кордони в Європі більше не будуть пересуватися силою".

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Німеччина навіть повинна бути готова до того, що їй доведеться робити ще більше, "коли інші ослабнуть", сказав канцлер, очевидно, натякаючи на політичну ситуацію в США перед президентськими виборами в наступному році.

Тому з німецької сторони повинні бути ухвалені рішення, "щоб ми були в змозі це зробити", зазначив він.

"Президент Путін не може очікувати, що ми відступимо", – сказав Олаф Шольц.

Військова допомога Україні від США

Законопроект про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті Конгресу США. Ініціатива передбачала виділення пакету допомоги в розмірі 106 млрд доларів, зокрема, 61 млрд доларів з яких призначалися на допомогу Україні.

Президент США Джо Байден, коментуючи провал процедурного голосування в Сенаті США про допомогу Україні, назвав це "політичним шантажем".

Видання Reuters з посиланням на джерело, знайоме з обговореннями, повідомляє, що Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість піти на поступки республіканцям у Сенаті й підтримати пункт про безпеку кордонів США в законопроекті про додаткове фінансування, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що російський диктатор Володимир Путін розраховує на те, що США припинять підтримку України, і це буде для нього великим подарунком. При цьому якщо господар Кремля отримає Україну, то на цьому він не зупиниться - з часом армія РФ опиниться на порозі НАТО. У цьому випадку доведеться почати діяти відповідно до статті п'ятої Північноатлантичного пакту і платити кров'ю американців.

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