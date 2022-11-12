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"Нам притаманна людська доброта": Медведєв пояснив, чому РФ не застосувала ядерну зброю

12 листопада 2022, 15:08

Колишній російський прем'єр і президент Дмитро Медведєв заявив, що РФ "не завдавала ударів по всіх можливих ворожих цілях, розташованих у населених пунктах".

Дмитро Медведєв
Дмитро Медведєв пояснив, чому РФ не застосовує ядерну зброю
/ Фото УНІАН

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що країна-агресор Росія не застосовує ядерну зброю через свою "доброту". Про це експрезидент РФ написав у своєму Telegram.

Медведєв в черговий раз заявив, що "Росія захищає своїх громадян" і "повертає і вже повернула споконвічні російські землі". За його словами, "повернення продовжиться".

Заступник голови Ради Федерації вірить, "Росія наодинці бореться з НАТО і західним світом" і "наодинці вміє знищувати потужного ворога або ворожі союзи".

"Росія з очевидних всім розумним людям причин поки не використовувала весь свій арсенал можливих засобів ураження. І не завдавала ударів по всіх можливих ворожих цілях, розташованих у населених пунктах. І не тільки через притаманну нам людську доброту. Всьому свій час", - заявив Медведєв.

Як повідомляв Главред, раніше колишній російський прем'єр і президент Дмитро Медведєв заявив, що росіянам не варто панікувати через стрімку втечу російської армії з Херсона. Більш того, він спробував запевнити жителів країни-агресора ‒ мовляв, всі території України, з яких втекла російська армія, в результаті знову нібито будуть захоплені.

Звільнення Херсонської області

11 листопада стало відомо, що під час відступу з Херсона окупанти підірвали Антонівський міст.

9 листопада в окупованому військами Росії Херсоні були підірвано щонайменше п'ять мостів і переправ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона. Українці зустрічали їх з квітами і плакали від радості.

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