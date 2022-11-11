Медведєв марно спробував вгамувати росіян, розлючених поразкою в Херсоні

Медведєв злякано спробував вгамувати росіян, розлючених поразкою під Херсоном / Колаж фото УНІАН

Колишній російський прем'єр і президент (а нині - заступник голови Радбезу РФ) Дмитро Медведєв спробував зробити хорошу міну при поганій грі і заявив на своєму каналі в Telegram - мовляв, росіянам анітрохи не варто панікувати через стрімку втечу російської армії з Херсона.

Більш того, він спробував запевнити жителів країни-агресора ‒ мовляв, всі території України, з яких втекла російська армія, в результаті знову нібито будуть захоплені.

"Поняття територіального суверенітету в нашій країні нікуди не зникло. Все повернеться додому. В Російську Федерацію. Алармізм (звичка у всьому шукати "зраду" – Главред) всіх небайдужих людей цілком зрозуміло, а клікушество і панікерство – ні".

Нагадаємо раніше Дмитро Медведєв заявляв, що Росія воює не за території, а "захищає людей". За його словами, завдання РФ - "зупинити від верховного володаря Пекла".

До того Медведєв лякав жителів Землі ядерними погрозами. Він говорив, що Росія може застосувати ядерну зброю у разі "нападу" на "її території" або союзників Москви. Також він сказав, що Кремль докладе "максимум зусиль", щоб в України не з'явилося ядерної зброї.

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