Знову не обійшлося без диявола: Медведєв назвав нову причину війни РФ проти України

Дмитро Медведєв / Фото Reuters

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав нову "причину", через яку Росія почала повномасштабну війну проти України. За його словами, РФ почала вторгнення 24 лютого нібито через "погрози з боку України відновити ядерну програму".

Медведєв опублікував свій черговий дивний допис у забороненій в Україні соцмережі Вконтакте. У ньому зокрема йдеться і про Будапештський меморандум. Експрезидента РФ імовірно дратують нагадування Києва про те, що Росія порушила взяті на себе в момент підписання документа зобов'язання не використовувати проти України жодної зброї та не чинити військового, політичного, економічного або будь-якого іншого тиску на сусідню суверенну країну. За це Україна добровільно відмовилася від свого ядерного потенціалу – третього у світі.

За словами Медведєва, в Україні нібито "з диявольським задоволенням" говорили про застосування "ядерної зброї" проти Росії.

"Вони з диявольським задоволенням застосували б її проти нас і своїх власних громадян. Про що недвозначно натякали, погрожуючи відновити ядерну програму. І що стало однією з причин проведення СВО", - написав заступник голови Ради Федерації.

Як повідомляв Главред, раніше Дмитро Медведєв заявив, що Росія воює не за території, а "захищає людей". За його словами, завдання РФ - "зупинити верховного володаря пекла".

Раніше Медведєв лякав світ ядерними погрозами. Він говорив, що Росія може застосувати ядерну зброю у разі "нападу" на "її території" або союзників Москви. Також він сказав, що Кремль докладе "максимум зусиль", щоб в України не з'явилася ядерна зброя.

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