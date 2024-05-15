'Наївно сподіватися на повернення територій': Петр Павел зробив несподівану заяву

Військова підтримка України не виключає пошуку рішення для припинення війни, мирна домовленість має враховувати інтереси України, заявив президент Чехії.

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Президент Чехії вважає, що на війну в Україні слід "дивитися реалістично" / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", twitter.com/general_pavel

Надія на повернення Україною окупованих територій "в осяжному майбутньому" є наївною. Росія не збирається просто так віддавати ці території, тому слід розглянути "мирну угоду". Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю SkyNews, пише Ceske noviny.

За його словами, на війну в Україні потрібно "дивитися реалістично".

"Я думаю, було б наївно говорити, що Україна може повернути окуповані території в осяжному майбутньому. Росія просто так не віддасть окуповані території. Нам потрібно зупинити війну, а потім почати обговорювати майбутні домовленості. Це може бути якийсь компроміс, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантом цієї угоди", - сказав Петр Павел. відео дня

Пізніше у Twitter, Павел додав, що давно закликає підтримувати Україну відповідно до міжнародного права. Він наголосив на необхідності збільшення поставок боєприпасів і військової техніки до України через чеську ініціативу.

Чеський президент наголосив, що Росія здатна негайно зупинити війну, однак їй це не цікаво. Адже окупанти сподіваються досягти своїх цілей – взяти під контроль Україну, усунути демократично обраний уряд і демілітаризувати суверенну країну.

"Тому для нас така важлива підтримка України. Проте військова підтримка України не виключає пошуку рішення для припинення конфлікту. Навпаки, це має відбуватися одночасно. Водночас будь-яка мирна домовленість обов’язково передбачає згоду України та врахуванням її основних інтересів", - додав Павел.

Мирні переговори з РФ - новини за темою

Нагадаємо, ексзаступник державного секретаря США Вікторія Нуланд вважає, що Україна переможе у війні з Росією та може змусити Путіна сісти за стіл переговорів з позиції сили. Вона наголошує, що будь-яка мирна угода має передбачати виведення російських військ з окупованих територій.

Також Росія згадала про переговори на тлі наступу на Харківщині, проте Україна відкидає їх, вважаючи це лише торгом. Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зазначив, що оголошення Путіна про можливість переговорів без виведення російських військ є лише блефом.

Як повідомляв Главред, президент Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів, але не з Путіним, бо він не хоче їх. Він підкреслив, що Україна просуває свою "формулу миру" і проводить світові саміти без РФ.

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