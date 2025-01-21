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На столі у Трампа з'явилася червона кнопка: для чого вона потрібна президенту США

Анна Ярославська
21 січня 2025, 11:48
176
Овальний кабінет прикрасили відповідно до вподобань 47-го президента США Дональда Трампа.
Овальний кабінет, червона кнопка
Маленька червона кнопка Трампа повернулася в Овальний кабінет / Колаж: Главред, фото: x.com/tnewtondunn

Ви дізнаєтеся:

  • Як тепер виглядає Овальний кабінет
  • Що Трамп змінив на столі Resolute Desk після Байдена

На столі 47-го президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому знову помітили маленьку червону кнопку. Під час свого попереднього президентського терміну він використовував її для замовлення улюбленого напою - дієтичної коли.

Як пише The Wall Street Journal, кнопку з президентського столу Resolute прибрав Джо Байден 2021 року. Після повернення Трампа в Білий Дім його команда оперативно оновила Овальний кабінет.

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Під час каденції Байдена червону кнопку прибирали зі столу
Під час каденції Байдена червону кнопку прибирали зі столу / Фото: x.com/tnewtondunn

Кабінет президента традиційно прикрашають відповідно до вподобань нового обранця. Таким чином, тепер в Овальному є портрет одного з батьків-засновників США Бенджаміна Франкліна та нове зображення сьомого президента Америки Ендрю Джексона.

Червона кнопка знову на столі Трампа
Червона кнопка знову на столі у Трампа / Фото: x.com/tnewtondunn
Червона кнопка в Овальному кабінеті
Червона кнопка в Овальному кабінеті / Фото: x.com/tnewtondunn

Як і раніше, над каміном розміщено портрет першого президента США Джорджа Вашингтона, оточений зображеннями Александра Гамільтона (один із батьків-засновників США) і Томаса Джефферсона (третій президент США).

Поблизу каміна повернули погруддя Вінстона Черчилля, яке Трамп встановив ще під час свого першого терміну, але яке прибрали 2021 року під час каденції Джо Байдена.

Погруддя Мартіна Лютера Кінга-молодшого залишилося на своєму місці.

У кабінеті також з'явилися нові срібні фігурки орлів.

Військові прапори різних родів військ, які були прибрані за Байдена, також повернулися в Овальний кабінет.

На столі біля Resolute Desk розміщені фотографії членів сім'ї Трампа.

Персонал замінив килим Байдена на нейтральний, який використовував Трамп під час свого першого терміну.

Багато інших деталей, як-от золоті штори Трампа, які Байден не змінював, залишили.

На столі у Трампа з'явилася червона кнопка: для чого вона потрібна президенту США
Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Трамп вступив на посаду президента США - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп після своєї інавгурації 20 січня заявив про наміри домогтися завершення російсько-української війни. За словами глави Білого дому, війна між Росією та Україною повинна завершитися "якомога швидше".

Глава Білого дому також заявив про плани зустрітися з Путіним після того, як відповідні переговори будуть налагоджені. За його словами, процес уже триває.

Також Трамп заявив, що Росія зіткнеться з "великими проблемами", якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться укласти угоду про припинення війни в Україні. За словами Трампа, український лідер Володимир Зеленський "хоче укласти угоду".

Держсекретар США Марко Рубіо одразу після затвердження на посаді заявив, що досягнення миру в Україні є пріоритетом для адміністрації Трампа. Однак цей процес буде складним і потребуватиме значних поступок з боку Києва та Москви. При цьому Рубіо не став прогнозувати часові рамки, коли війна РФ проти України може закінчитися.

Також ми писали про те, що Трамп підписав указ про припинення на три місяці будь-якої нової допомоги Сполучених Штатів у сфері розвитку іноземних держав. Також глава Білого дому доручив переглянути програми іноземної допомоги, щоб переконатися, що вони відповідають його зовнішній політиці "Америка насамперед".

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