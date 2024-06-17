На полігоні в Чехії, де тренувалися українські бійці, прогримів вибух

Серед постраждалих, за попередньою інформацією, "іноземців" немає.

https://glavred.net/world/na-poligoni-v-chehiji-de-trenuvalisya-ukrajinski-biyci-progrimiv-vibuh-10573721.html Посилання скопійоване

Повідомляється про одного загиблого на полігоні на сході Чехії / Колаж Главреда. Фото: КМВА, 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

На полігоні в районі міста Лібава у Чехії стався вибух, ідеться у повідомленні чеської армії у X (Twitter).

Один кадровий військовий в результаті інциденту на полігоні загинув, а ще 7 солдатів і один цивільний були доставлені до військово-навчального госпіталю в Оломоуці.

Водночас BBC з посиланням на дані AFP повідомляє, що на цьому полігоні нібито проходили навчання українські військові.

відео дня

Однак, як відповіли журналістам у ЗС Чехії, серед постраждалих військових іноземців не було.

Причиною вибуху стала детонація боєприпасу.

Стверджується, що навчання українських солдатів на полігоні Лібава почалося після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Навчання ЗСУ у країнах НАТО Союзники допомогли підготувати на полігонах ЄС тисячі українських військових і обіцяють продовжувати вишкіл для бійців ЗСУ. Станом на дані 2023 року за 17 місяців у Британії 30 тисяч солдатів достроково пройшли вишкіл. Уряд Великої Британії каже, що програма навчання є безпрецедентною з часів Другої світової війни. 2023 року Палата депутатів Чехії схвалила пропозицію уряду, і українські воїни змогли продовжити навчання в Чехії у 2024-му. Протягом 2023 року в Чехії пройшли навчання близько 3500 українських військовослужбовців, іще близько 500 навчили чеські інструктори на території Польщі.

Українці за кордоном - останні новини

Як писав Главред, у Німеччині знайшли мертвою 9-річну дочку українського військового. Дівчинку шукали цілий тиждень. Батько дитини з моменту зникнення доньки намагався отримати всі необхідні документи для виїзду з України.

Крім того, у межах торгового центру в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня.

Загиблими виявилися українські військовослужбовці - вони проходили курс відновлення в Баварії після поранень. Міністр Дмитро Кулеба доручив тримати справу на особливому контролі та "перебувати в постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, щоб убивця був покараний за всією суворістю закону".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред