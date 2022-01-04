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Україні час дати місце за столом НАТО - Расмуссен

4 січня 2022, 10:05

Колишній генсек альянсу Андерс Фог Расмуссен вважає, що Росія не може диктувати умови про нерозширення НАТО, а Захід не повинен давати РФ такі гарантії.

Андерс Фог Расмуссен, генсек НАТО
Андерс Фог Расмуссен закликав НАТО виконати дану Україні обіцянку про членство в Альянсі / Reuters

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що Україну та Грузію час прийняти в Альянс і дати гарантії захисту союзників.

Расмуссен додав, що Росія не може диктувати умови про нерозширення НАТО, пише Politico.

Ексгенсек НАТО нагадав, що Москва вже підписала хартію ОБСЄ 1999 року, яка гарантує, що "всі держави-члени мають право вибирати і змінювати заходи безпеки, включаючи угоди про альянси".

"Ми повинні покласти край недавньому фактичному вето на Україну та Грузію щодо їхніх євроатлантичних прагнень, якого вони досягли внаслідок ескалації конфліктів в цих країнах. Конфліктів, інтенсивність яких Путін збільшує або зменшує відповідно до його власного порядку денного. Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, і зараз час ухвалити план дій, щоби виконати нашу обіцянку. У разі необхідності, ми можемо зробити це за умови, що стаття 5 НАТО (зобов'язання виступити на захист країни, на яку напали, – ред.) поширюється лише на території, які контролюються Тбілісі та Києвом", – сказав Расмуссен.

"Але ясно одне: НАТО не може проводити політику відкритих дверей, коли в дверях стоїть Путін", – додав він.

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Ексгенсек НАТО попередив, що якщо зараз Альянс піде Росії на поступки, то це буде поганим сигналом для демократичного світу і гарною новиною для Кремля.

Як повідомляв Главред, Росія в середині грудня передала США проекти "договору про гарантії безпеки" та "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни вимагали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати затягуватимуть процес. Пізніше стало відомо, що вони розраховують отримати його вже в січні.

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