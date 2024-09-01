На Курщині спалили військову колону і понтонну переправу РФ: у Мережі дізналися деталі

У Мережі публікують кадри з місця знищення техніки РФ. Стверджується, що кадри зняті в Курській області.

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У Курській області знищено військову колону РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У Курській області було знищено ще одну колону російських збройних сил, а також понтонну переправу.

Про це свідчать відео, опубліковані очевидцями, йдеться в повідомленні російського Telegram-каналу Astra.

"Курська область, село Званне. Знищена інженерна споруда і дві групи інженерної техніки", - ідеться в повідомленні Telegram-каналу "Бєлгородська народна республіка".

відео дня

При цьому також публікуються кадри з місця знищення техніки РФ. Стверджується, що кадри знято 28 серпня.

Зазначимо, що раніше в пабліках з'явилося відео з нанесенням ударів по військовій техніці в місцевості, схожій на місцевість на відео з села Званне.

"Російським понтонщикам на Курщині дуже не щастить. Одного разу вони поїхали наводити переправу, але не доїхали. Спочатку відпрацював Старший брат, а потім інженерні машини спалили дронами", - розповів активіст Сергій Стерненко.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Дивіться відео - у Курській області знищено колону РФ:

/ Скріншот

Операція в Курській області - що відомо про наступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що росіяни побудували черговий понтонний міст через Сейм. У Курській області росіяни побудували вже четверту понтонну переправу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Курській області бійці ЗСУ знищили колону кадирівців. У Курській області воює підрозділ Збройних сил України, в якому є колишні ув'язнені, які уклали контракт із ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, у Курській області росіян беруть в оточення. Українські солдати "впритул стоять" на березі річки Сейм у районі Кореневого.

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