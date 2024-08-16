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У Курській області бійці ЗСУ знищили колону кадирівців – The Economist

Олексій Тесля
16 серпня 2024, 21:07
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Назарій Кішак розповів про те, що колишні ув'язнені, виявилися найкращими воїнами, яких він коли-небудь бачив.
ВСУ
ЗСУ йдуть уперед у Курській області / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

У Курській області воює підрозділ Збройних сил України, в якому є колишні ув'язнені, які уклали контракт із ЗСУ.

Підрозділ із 200 осіб, яким командує старший лейтенант Назарій Кішак, на чверть складається з колишніх ув'язнених, йдеться в матеріалі видання The Economist.

Командир підрозділу розповів про те, що його підлеглі - колишні ув'язнені, виявилися найкращими воїнами, яких він коли-небудь бачив. Він уточнив, що підрозділ увійшов на територію Курської області РФ тільки 10 серпня і лише через три дні боїв втратив свого першого бійця, 24-річного Михайла, засудженого за грабіж.

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"Суджа залишається пріоритетом. У нас немає військ, щоб кидатися ними", - пояснив український офіцер, оцінюючи ресурси на новому напрямку.

При цьому він також розповів про успіхи свого підрозділу. Ще три місяці тому, як зазначається, багато хто з його підлеглих сидів у в'язниці, а зараз уже знищили колону з 70 кадирівців.

Водночас офіцер радить своїм бійцям готуватися до несподіванок, бо невідомо, в якому напрямку можуть піти операції України надалі.

Своєю чергою The Economist зазначає, що гостра нестача бійців на фронті стала головною причиною, через яку Україна вирішила наслідувати приклад Росії і дозволити засудженим вийти достроково з місць позбавлення волі.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Курській області підірвано важливий міст. У районі села Зване Глушківського району Курської області підірвано автомобільний міст через річку Сейм.

Як повідомлялося раніше, Україна контролює 82 населених пункти в Курській області, розповів головком ЗСУ Олександр Сирський 15 серпня президенту Володимиру Зеленському. Війська просунулися в глибину оборони росіян на 35 кілометрів.

Нагадаємо, раніше було названо мету операції на Курщині. Захід повинен зняти заборони на використання Україною далекобійного озброєння на території агресора Росії, сказав радник глави ОП Михайло Подоляк.

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/ Главред

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ЗСУ війна Росії та України Курська область Операція в Курській області
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