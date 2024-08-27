Історія не вчить нічому: росіяни збудували черговий понтонний міст через Сейм

У Курській області росіяни збудували вже четверту понтонну переправу через річку Сейм.

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Четверта понтонна переправа в Курській області / колаж: Главред, фото: Радіо Свобода, УНІАН

Росіяни в Курській області збудували вже четверту понтонну переправу через річку Сейм. Новий міст спорудили у селі Зване. Супутникові знімки опублікувало Радіо Свобода 26 серпня.

Нову переправу можна побачити на супутникових знімках за два кілометри нижче по течії річки від раніше зруйнованого стаціонарного моста на річці Сейм.

відео дня

Варто зауважити, що раніше такі ж переправи через річку Сейм росіяни збудували в селі Кариж, між Званним і селищем Глушково, а також на схід від Глушково.

Супутникові знімки переправи на Сеймі / колаж: Главред, фото: Радіо Свобода

Раніше понтонні мости, які були зведені росіянами на річці Суджа, були атаковані українськими військами та зруйновані, проте війська РФ продовжують будувати нові переправи у надії, що це заббезпечить їм шляхи відходу у разі активного наступу ЗСУ на Курщині.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Бої в Курській області - останні новини

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські війська контролюють на Курщині вже понад 100 населених пунктів та просуваються далі.

Раніше президент України Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію та розповів про результит "Курської операції".

Також Зеленський заявив, що операція в Курській області є частиною великого плану перемоги України, який він готовий передати у вересні президенту США Джо Байдену.

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