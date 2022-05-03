Коли закінчиться війна в Україні: у Путіна продовжили терміни "спецоперації" - розвідка

Коли РФ хоче закінчити війну в Україні - названо нові терміни / Reuters

Росія планує закінчити так звану спецоперацію в Україні, а по суті війну, не раніше вересня 2022 року.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Серед військових армії окупанта поширюється інформація, що термін так званої "спеціальної військової операції" визначено до вересня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Також українські розвідники з'ясували й інші плани окупантів. Зокрема, РФ розглядає можливість включення захоплених територій півдня України до складу тимчасово окупованого Криму та подальшу інтеграцію їх в російський економічний простір. Терміни реалізації плану - до 2030 року.

Водночас російський окупаційний режим намагається переконати місцеве населення в остаточному встановленні контролю над зайнятими територіями. 1 травня в Генічеську так званий "голова міськради" Андрій Клочко організував урочисте підняття прапора РФ. Правда, городяни проігнорували рашистське "свято".

Низка приватних підприємств Ростовської області отримала замовлення на виготовлення печаток і штампів для окупаційних адміністрацій Маріуполя. На штампах і печатках містяться написи: Росія, Республіка Донбас, Маріуполь, військово-цивільна адміністрація.

"Рашисти анонсували, що в червні подібні штампи і печатки виготовлятимуть для окупованого Херсона", - йдеться у повідомленні.

Зараз у Маріуполі окупанти проводять "велике прибирання" - росіяни шукають і знищують тіла вбитих. Для цього в місті з 15 квітня працюють три мобільних крематорії.

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Як повідомляв Главред, Папа Римський Франциск розповів про розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої останній нібито розповів про плани Кремля завершити війну проти України до 9 травня цього року. Така розмова нібито відбулася під час особистої зустрічі.

Тим часом американські та західні чиновники вважають, що президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні вже 9 травня. Це дозволить йому повноцінно мобілізувати російські резервні сили при їхній спробі завоювати східну та південну частини України.

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