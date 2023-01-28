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"Не врятує від відплати": Медведєв пригрозив "в труху" знищити весь світ

28 січня 2023, 15:42
Дмитра Медведєва шокувало те, що міністр оборон Італії заговорив про необхідність передати Україні всю необхідну зброю, щоб зупинити Росію.
Дмитро Медведєв
Медведєв погрожує знищити весь світ / Фото УНІАН

У Росії знову істерика. Там продовжують обурюватися через військову допомогу Україні, яку надає Захід. Дмитро Медведєв погрожує всьому світу ядерною війною і каже, що тоді "все буде знищено в труху". Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Його розлютили слова міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, який висловився за надання Україні всієї необхідної зброї. Він переконаний, що уникнути великої світової війни можна лише знищивши армію РФ на території України.

"Третя світова війна може початися, якщо російські танки прибудуть до Києва і на кордони Європи. Не дозволяти їм прийти - це єдиний спосіб зупинити це", - сказав Крозетто.

Після цього Дмитро Медведєв цинічно заявив, що Україна нібито "не потрібна Європі".

"По-перше, захист нікому не потрібною в Європі України не врятує від відплати одряхлілий Старий Світ, якби сталося що. По-друге, якщо третя світова війна почнеться, то вона, на жаль, буде не на танках і навіть не на винищувачах. Тоді вже точно - все в труху", - написав Медведєв.

Самих же західних політиків він назвав"недоумкуватими".

пост Медведєва
Медведєв погрожує знищити весь світ / скріншот

Заяви Медведєва про війну Росії проти України

Раніше заступник директора РФ Путіна в Радбезі Медведєв вибухнув істеричною заявою і звинуватив США в "гігантських постачаннях зброї Україні". У відповідь Медведєв почав погрожувати Заходу протикорабельними ракетами Циркон, які Москва, мовляв, відправила до кордонів НАТО.

"Прокоментував" Медведєв і плани Польщі щодо постачання Україні танків Leopard. За його словами, така техніка нібито "перетвориться на іржавий металобрухт". При цьому він пофантазував ще й про, мовляв, "розпад України".

Російський терорист Гіркін заявив, що "клоунські заяви" Медведєва всім вже набридли. Бойовик порадив Медведєву не ображати ворогів, які розумніші за нього, і тихо спиватися.

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