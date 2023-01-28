"Не було ніяких заяв": Ігнат спростував інформацію про очікування 24 винищувачів F-16

Юрій Ігнат заявив, що 24 винищувачі буде замало для захисту повітряного простору України.

Гнат пояснив у чому складність з передачею Україні F-16 / Вікіпедія, Командування Повітряних сил України

З боку України не було жодних заяв про очікування передачі 24 винищувачі F-16. Поширення такої інформації є "видачею бажаного за дійсне". Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"У ЗМІ була опублікована інформація, де вийшло так, що Україна нібито хоче отримати 24 винищувачі F-16. Зрозумійте, що не було ніяких заяв і такі речі дуже негативно впливають, тому що інформація дуже чутлива і не люблять партнери, коли видається щось бажане за дійсне", - сказав Ігнат.

У майбутньому Україна дійсно може отримати західну авіацію. Її кількість може навіть досягати кілька бригад. Однак перед цим українські пілоти проходитимуть навчання.

"Нам не дадуть відразу бригаду або кілька цих літаків. Йтиметься про постачання певними підрозділами, як це говорилося і з іншими озброєннями. Навчання теж буде проходити поетапно. Тому спочатку мова може йти про дві ескадрильї, а одна ескадрилья - це 12 літаків", - пояснив Ігнат.

Він також заявив про те, що навіть 24 літаків для України буде мало. Їх не вистачить для охорони повітряного простору України.

"Нам не 24 потрібні, а щонайменше п'ять бригад повноцінних, а в кожній бригаді по три ескадрильї. Це буде та кількість літаків, яка дійсно зможе забезпечити охорону повітряного простору для України", - додав Ігнат.

Україна може отримати винищувачі F-16

Раніше Володимир Зеленський закликав збільшити військову допомогу Україні для відбиття збройної агресії РФ. Він також закликав союзників скликати нове засідання у форматі "Рамштайн" для того, щоб обговорити відправку в Україну далекобійних ракет і винищувачів F-16.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба натякнув, що вже може відбуватися підготовка до постачання американських винищувачів F-16 Україні.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що переговори з партнерами про передачу авіації йдуть в прискореному режимі. Однак, за його даними, є ті, хто боїться, що після передачі озброєння "світова архітектура у зв'язку з війною повністю зламається".

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