"Ми складемо зброю": солдати РФ сказали генералу, який прибув в Україну, самому сидіти в окопах

Солдати РФ накинулися на свого генерала і запропонували йому хоча б добу побути на передовій/ Reuters

Російські окупанти незадоволені своїм командуванням і вже напряму висловлюють це невдоволення в обличчя генералам.

Про це стало відомо з перехопленої СБУ розмови окупантів. Як чути з аудіозапису розмови, орки одного з підрозділів погрожували своїм командирам скласти зброю. Це сталося, коли на передову приїхав один з генералів.

"Телебачення приїжджало сюди. Генерали прибули, нагороди вручали. І пацани генералам як почали мізки виймати: "Ми зараз зброю складемо. Ідіть ви... пробудьте тут хоч добу", – розповідає окупант співрозмовнику по телефону.

Крім цього, він поскаржився, що бойові нагороди роздають військовим РФ по блату. Так, лише в його підрозділі нагороду отримав син начальника протиповітряної оборони, який перебуває в тилу. Також звання "герой Росії" отримав солдат, який насправді ще на другий день війни повернувся з передової в тил, і зараз його нібито "вихваляють" усі російські ЗМІ.

"Я тут 40 днів на передовій з пацанами, а він у Росії пиво п'є та в Instagram всяку дурню викладає…" – обурюється загарбник.

Раніше повідомлялося, що російські школярі пишуть загарбникам, які зараз в Україні, листи із закликами до жорстокості проти українців. СБУ оприлюднило перехоплену телефонну розмову, у якій окупант розповідає родичці про лист від молодшої сестри, у якому школярка пише: "Прошу тебе швидше вбивати усіх українців і приїжджати додому".

Нагадаємо, голова Луганської ОВА заявив, що загарбники стягують в Луганську область техніку та живу силу і готуються до наступу. За його словами, вони планують закінчити підвезення всіх резервів і дні через 3-4 будуть намагатися проводити наступ.

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