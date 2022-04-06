"Усіх вбивай і приїжджай додому": російські діти почали закликати до жорстокості проти українців

В СБУ розповіли про настрої, які "гуляють" серед російських дітей – ті уже почали закликати окупантів вбивати усіх українців.
Російські школярі пишуть загарбникам, які зараз в Україні, листи із закликами до жорстокості проти українців.
Про це повідомили у Службі безпеки України. У відомстві оприлюднили аудіозапис, у якому російський окупант розповідає про такий лист своїй родичці.
Школярка відправила своєму брату Валерію Бабаєву на фронт листа, у якому закликала швидше вбивати усіх українців, і тоді повертатися додому.
"Лізі сказали в школі, що нам гуманітарку передаватимуть. Ліза поклала мені шкарпетки, і лист, у якому написала: "Прошу тебе швидше вбивати усіх українців і приїжджати додому", – розповідає окупант родичці по телефону.
При чому родичка відповідає загарбнику: "Правильно, дитина тобі по факту сказала".
Також жінка запитує в окупанта: "А що, зі школи передають гуманітарну допомогу в Україну? А кому, військовим, чи людям?". Коли чує у відповідь, що російським військовим, каже: "А, тоді добре, пішли вони, ці люди".
В СБУ звернули увагу, що українські діти натомість відправляють на фронт для своїх захисників листи, у яких дякують за захист, бажають сил і здоров’я, вірять у перемогу та мир.
"Водночас кожна нова розмова окупантів, перехоплена СБУ, лише укріплює думку: після нашої перемоги єдина можлива форма спілкування з роZZійським народом – через зачинений кордон, не підпускаючи сусідів ближче, ніж на відстань пострілу", – наголошують в СБУ.
Раніше повідомлялося, що у Москві на допит викликали шестикласника, який під час уроку запитав вчительку, чому Володимир Путін почав війну в Україні, а на перерві кричав у коридорі "Слава Україні!".
Також раніше повідомлялося, що в Росії затримали вчительку, яка під час уроку розповіла дітям правду про війну РФ проти України. Педагог під час уроку назвала РФ країною-вигнанцем з тоталітарним режимом. Поки Росія не почне поводитися цивілізовано, вигнання триватиме вічно, сказала вона і порівняла РФ з Північною Кореєю.
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