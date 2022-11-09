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"Ми з НАТО воюємо": Соловйов влаштував істерику в ефірі через скарги російських мобілізованих

9 листопада 2022, 06:45

Росіянам не має бути шкода окупантів, оскільки всі вони нібито до цього пройшли службу в Збройних силах РФ, вважає топ-пропагандист Кремля.

Володимир Соловйов
Володимир Соловйов розкритикував мобілізованих росіян за дезертирство / скріншот

Один з головних російських пропагандистів Володимир Соловйов розкритикував російських мобілізованих, які тікають з передової та скаржаться на складну ситуацію на фронті. Він назвав їх зрадниками і дезертирами, а також звинуватив в тому, що вони "доставляють радість ворогові".

На думку Соловйова, росіянам не має бути шкода окупантів, оскільки всі вони нібито до цього пройшли службу в Збройних силах РФ.

Якщо вони біжать з фронту, значить мають нести відповідальність за дезертирство, впевнений він.

Крім того, пропагандист заявив, що Росія "воює з НАТО".

"Ми з НАТО воюємо, важка ситуація дуже. Назвіть це СВО, назвіть це як завгодно – це не змінює факту", – сказав він.

Соловйов обурювався через окупантів, які скаржаться на недостатню підготовку перед відправкою на передову.

"І командир у тебе не той, і тебе не так підготували. А що ти зробив на полігоні, щоб бути готовим до бою? Або ти вважаєш, що тобі всі винні? А що ти винен державі, батьківщині?" - обурився пропагандист.

Володимир Соловйов
Володимир Соловйов / скріншот

Як повідомляв Главред, російські мобілізовані продовжують масово гинути на фронті. Командування РФ кидає їх на прорив, змушуючи їх здійснювати по 14-20 атак на день на укріплені українські позиції.

Як розповів український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, який зараз воює на Херсонському напрямку, російські мобілізовані зазнають великих втрат.

Тим часом на тимчасово окупованій частині Донецької області командири окупантів запроторили до підвалу мобілізованих росіян, які відмовилися йти на штурм позицій ЗСУ. Їх утримують на території селища Завітне Бажання.

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