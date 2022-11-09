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"Сотні загиблих мобілізованих" : у ЗСУ розповіли про катастрофу росіян під Херсоном

9 листопада 2022, 05:30

На Херсонському напрямку російські мобілізовані зазнають великих втрат.

ВСУ, війна, українські військові
/ 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російські мобілізовані продовжують масово гинути на фронті. Командування РФ кидає мобілізованих на прорив, змушуючи їх робити по 14-20 атак в день на укріплені українські позиції.

Як розповів український політолог, а нині військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, який зараз воює на Херсонському напрямку, російські мобілізовані зазнають великих втрат. Про це він розповів Сurrenttime.

"Природно, їх по дорозі зустрічає артилерія, зустрічають міномети. Вони проходять всі етапи, добігаючи до наших окопів, де ми вже зустрічаємо їх зі стрілецькою [зброєю]. І все. Якщо є залишилися, вони відходять. Не знаю, на що вони розраховують. Що у нас закінчаться патрони? У всякому разі людей вони не шкодують, а людей у них дуже багато", – розповів український військовий.

За його словами, мобілізовані росіяни гинуть масово – "тому що вони без підготовки, погано екіпіровані".

"Росія, вибачте, бере м'ясом, кількістю. На місце одного виведеного з Херсона російського кадрового військового надсилають трьох "чм***ків". І вони не забирають своїх загиблих з поля бою, мабуть, тому що немає тіла – не доведеться, можливо, виплачувати компенсації родичам", – пояснив співрозмовник.

За його словами, на його ділянці фронту йдеться про сотні загиблих мобілізованих РФ щодня.

"Російські війська діють так, як діяли в Другу світову війну радянські командири – посилають вперед нових людей з розрахунку, що "баби ще народять". Німецькі кулеметники від кількості "покладеної" ними радянської піхоти сходили з розуму", — додав Сазонов.

Нагадаємо, морпіхи РФ звернулися до глави Примор'я зі скаргою на своє командування, яке кинуло їх у "незрозумілий наступ" в районі Павлівки Донецької області, де вони втратили за чотири дні близько 300 осіб убитими, пораненими і зниклими безвісти. Крім того, командування, за словами військовослужбовців "це приховує і занижує офіційні цифри втрат, боячись відповідальності".

У своєму зверненні морпіхи також просили провести перевірку ситуації і надіслати в Україну незалежну комісію "не з Міністерства оборони, де Мурадова кришує Герасимов". На це Кожемяко не відповів, — йдеться в повідомленні.

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війна Росії та України
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