"Кинули в підвал і хочуть розстріляти": окупанти погрожують мобілізованим, які відмовилися від штурму

Окупанти погрожують мобілізованим, які відмовилися від штурму/ Telegram, Радіо Свобода

На тимчасово окупованій частині Донецької області командири окупантів запроторили до підвалу мобілізованих росіян, які відмовилися йти на штурм позицій ЗСУ.

Їх утримують на території селища Завітне Бажання. Про цю ситуацію повідомляє The Insider.

Дружини і матері окупантів розповіли, що після прибуття на фронт понад 20 з мобілізованих написали рапорти про те, що відмовляються іти на штурм. Після цього їх кинули до підвалу, де утримують насильно. Їх не годують, не дають помитися і нічого не пояснюють.

Ще частину відмовників залишили готувати їжу іншим окупантам на польовій кухні.

Мобілізованим, які не хочуть воювати, погрожують розстрілом. При цьому командири "обіцяють" після розстрілу записати їх як безвісти зниклих.

Родичі утримуваних загарбників розповідають, що мінімум восьмеро з мобілізованих раніше працювали в АТ "Гірничо-металургійний комплекс "Дальполіметал" у місті Дальнегорськ в Приморському краї. Їх забрали воювати не зважаючи на бронь, яку вони мали.

Мобілізованих спочатку відправили на навчальний полігон, а потім без спецпідготовки кинули на передову в Україні.

Дружина одного з мобілізованих Олена Кашина розповіла про телефонну розмову з чоловіком, у якій він сказав, що закриє очі і хай його розстрілюють, але людей вбивати не буде.

"Перед написанням рапорту замполіт 5-ї роти сказав, що якщо вони щось пишуть, то їх розстріляють, закинуть у спільну яму, а родичам напишуть, що вони зникли безвісти. Мій чоловік дзвонив і сказав: "Альон, мене сьогодні наші можуть розстріляти", – сказала Кашина.

При цьому вона додає, що рапортам мобілізованих не дали ходу.

Раніше повідомлялося, що у російському місті Омськ мобілізовані загарбники влаштували масове побоїще на ринку, участь у якому брали кілька десятків людей. На ринок вони прийшли з сусідніх селищ, де їх розселили. Але окупанти щось не поділили, і словесна суперечка переросла у велику бійку.

Нагадаємо, російські окупанти з 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ скаржаться, що зазнали величезних втрат під час бою під селом Павлівка на Донеччині. Вони написали губернатору Примор'я Олегу Кожем'яко листа зі скаргами на своє командування, яке звинувачують у тому, що втратили декілька сотень людей лише за чотири дні.

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