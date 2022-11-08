"Колян Варвар": ЗСУ ліквідували російського чемпіона з рубки шашкою

Наші захисники продовжують винищувати російських окупантів в Україні.
ВСУ ліквідували російського окупанта, який до приїзду в Україну став чемпіоном Пермського краю з рубки шашкою.
Про ліквідацію козака з Прикам'я Миколи Федотова повідомив в Facebook журналіст-розслідувач Іраклій Комахідзе.
"Колян Варвар", шашка не допомогла... У відкритих джерелах вдалося знайти запис зі згадкою Федотова від березня ц.р., де він серед козаків-рекордцменів у муніципальному змаганні Пермського краю з рубки шашкою "Губахинська казарла", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 Жовтня.
Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його"справа вірна".
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