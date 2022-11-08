Служив у ВДВ 22 роки: ЗСУ ліквідували відомого в Росії окупанта

Окупант Хом'яків став "вантажем 200" в Україні / скріншот

На війні в Україні ліквідований сержант повітряно-десантних військ РФ Олексій Хомяков. У РФ він відомий тим, що кілька років тому засвітився в пропагандистському відеоролику до 90-річчя ВДВ.

"Батьківщину люблю, стріляю добре, годують добре, у відпустку не хочу". Всі хоч раз, але бачили це відео з військовослужбовцем ВДВ", – пишуть російські пропагандисти.

Хомяков був сержантом 104-го гвардійського десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ. У ВДВ він служив 22 роки.

Хомяков був ліквідований в ніч з 25 на 26 серпня десь "на південному напрямку".

Поховали окупанта в селі Гришине Володимирської області РФ лише 7 листопада.

Як повідомляв Главред, ЗСУ ліквідували окупанта Данила Медведєва, якого мобілізували в Челябінській області. У некролозі написали, що загарбник пішов вбивати "жодного разу не роздумуючи, прийнявши це як свій обов'язок".

Нещодавно Збройні Сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200 "став на території"ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

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