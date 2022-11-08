Загарбник 8 років навчався у Великій Британії / v1.ru

Українські захисники ліквідували 28-річного російського окупантаОлександра Томарєва, який навчався в елітному Оксфордському університеті, проте так і не набрався розуму. Адже коли почалась війна та "часткова" мобілізація – добровільно пішов вбивати українців.

Як пишуть місцеві пропагандисти, загарбник 8 років навчався у Великій Британії. Після цього повернувся до Росії та працював у сфері ІТ.

Коли почалась війна, Томарєв добровільно рвався на фронт. Його відправили одразу після оголошення Путіним "часткової" мобілізації, проте повоював росіянин недовго – 24 жовтня його ліквідували.

Похорон окупанта пройшов 1 листопада, у день його народження.

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну мешканець Пермського краю практично на всіх фотографіях у соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України щонайменше кілька місяців та навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

Крім того, на війні в Україні був ліквідований мобілізований зі Свердловської області 27-річний Олександр Сізіков. Перед відправкою на фронт окупант заявляв, що його "справа правильна".

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