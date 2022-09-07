'Ми робимо те, що правильно': Шольц пояснив, чому затягує передачу танків Україні

Шольц виправдався через затягування процесу передачі зброї / Скріншот

Німеччина затягує процес передачі танків Україні. Канцлер Олаф Шольц стверджує, що вони "поділили працю" із союзниками і роблять те, що є "правильним та необхідним". Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Шольц додав, що питання передачі зброї Німеччина узгоджує із союзниками.

"Я відразу говорив: ми не будемо діяти самі і тісно координуватимемо наші дії з союзниками. Ситуація змінюється. Я також погоджував із Байденом постачання Україні реактивних систем залпового вогню", – сказав Шольц.

Він також запевняє, що Німеччина нібито зосередилась на протиповітряній обороні та артилерії.

"Ми робимо те, що необхідно і правильно. Але певний "поділ праці" має сенс. Німеччина може зосередитися на протиповітряній обороні та артилерії ... Як канцлер я порвав із багаторічною традицією, яка унеможливлювала такі поставки", - додав Шольц.

Канцлер стверджує, що Німеччина забезпечує постачання Україні зенітних самохідних установок Gepard та реактивних систем залпового вогню Panzerhaubitze 2000.

У Німеччині критикують Шольца

Нагадаємо, у Німеччині критикують канцлера Шольца через те, що він не надає Україні необхідні бронетранспортери Marder. Керівник комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнесс Штрак-Циммерман з Вільної демократичної партії закликає федеральний уряд Німеччини якомога швидше доставити в Україну 50 бойових машин піхоти Marder.

Голова німецької партії Християнсько-Демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц звинуватив уряд Шольца в тому, що чиновники затягують війну своїми нерішучими діями в поставках важкого озброєння. Він переконаний, що Німеччина могла б зробити більше.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну бойову техніку і назвав війну Росії проти нашої держави найбільшим викликом з усіх, які хвилюють німецький уряд.

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