Британія виділяє додаткові £20 млн для України: на що підуть кошти

Лондон посилює підтримку України після атак на енергосистему.

Велика Британія виділяє £20 млн на відновлення енергетики України / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Британія допоможе Україні у відновленні енергосистеми після масових атак РФ

Кошти підуть на ремонт, захист і генерацію енергії по всій країні

Рішення приурочене до першої річниці 100-річного партнерства двох країн

Велика Британія оголосила про виділення додаткових 20 мільйонів фунтів стерлінгів (26,7 млн доларів) на підтримку енергетичної інфраструктури України після масових атак Росії на енергетичний сектор України.

Рішення було ухвалено в той час, коли Велика Британія та Україна відзначають першу річницю знаменного 100-річного партнерства між двома країнами, йдеться на сайті британського уряду.

Зазначається, що в сильні морози "сотні тисяч українців, включаючи дітей і школи, залишилися без опалення та електроенергії".

Британський уряд вказує, що нова підтримка допоможе задовольнити нагальні потреби "у забезпеченні теплом і електроенергією мільйонів сімей, дітей і літніх людей після того, як президент Зеленський оголосив надзвичайний стан в Україні в результаті тривалих атак на енергетичний сектор України".

"Ці кошти забезпечать життєво необхідну надзвичайну підтримку для ремонту, відновлення, захисту та генерації енергії по всій країні, щоб забезпечити електроенергією та опаленням будинки, лікарні та школи в суворих зимових умовах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Велика Британія також розширює програму "побратимства шкіл", від якої отримають користь 54 тисячі британських і українських учнів. Протягом наступних 3 років ще 300 шкіл з обох країн візьмуть участь у знаковій програмі "100 років партнерства".

Допомога Великої Британії Україні

Як писав Главред, Велика Британія розглядає можливість створення нової потужної балістичної ракети для України, яка зможе вражати російські військові цілі глибоко в тилу. Йдеться про ракети Nightfall, здатні нести боєголовку масою близько 200 кілограмів і мати дальність польоту до 310 миль (майже 500 кілометрів) — цього, як зазначається, достатньо, щоб "влучати в Москву з поля бою".

Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі допустив можливість викрадення і затримання російського диктатора Володимира Путіна для притягнення його до відповідальності за військові злочини, як це нещодавно сталося з венесуельським лідером Ніколасом Мадуро.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія визначилася з військовими частинами, які будуть направлені в Україну після серії розвідувальних візитів. Таким чином країна гарантує свою готовність до швидкого розгортання військ у разі успішних мирних переговорів і підписання відповідної угоди.

