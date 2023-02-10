Може зустрітися із Зеленським: Байден прилетить до Польщі перед річницею війни в Україні

Раніше повідомлялося, що Джо Байден на річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи.

Джо Байден / president.gov.ua

Президент США Джо Байден відвідає Польщу з робочим візитом.

Як повідомляє Білий дім, візит Байдена запланований перед річницею війни в Україні.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що Байден буде в Польщі з 20 по 22 лютого.

"Президент Джо Байден відвідає Польщу 20-22 лютого", - заявила вона.

За її словами, в ході візиту Байден зустрінеться з президентом Польщі Дудою, щоб обговорити двостороннє співробітництво між країнами, а також колективні зусилля з підтримки України та зміцнення стримування НАТО.

Чи пройде зустріч з президентом України Володимиром Зеленським поки не ясно.

Однак сам президент України напередодні говорив, що його не запрошували на зустріч з Байденом.

Нагадаємо, раніше NBC повідомляло, що Джо Байден на річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи. За даними журналістів, американський лідер планує відвідати Польщу, де оголосить новий пакет допомоги Україні.

Візит Зеленського до США

21 грудня президент України Володимир Зеленський вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну прес-конференцію.

Також Зеленський виступив в американському Конгресі на спеціальному спільному засіданні членів Палати Представників і Сенату на підтримку демократії.

По дорозі додому після візиту до США Зеленський провів зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Жешуві. Під час розмови глави держав підбили підсумки 2022 року, який приніс надзвичайно складні історичні виклики через повномасштабну війну, яку 24 лютого розпочала Росія проти України. Також Зеленський подякував Дуді за потужну підтримку українців з боку Польщі та її громадян.

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