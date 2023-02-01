"Мене не запрошували": Зеленський здивував заявою про нову зустріч з Байденом

Володимир Зеленський заявив, що він і так часто зустрічається з американським лідером Джо Байденом.

Зеленський і Байден / t.me/V_Zelenskiy_official

Президент США Джо Байден хоче відвідати кілька європейських країн у лютому 2023 року.

Повідомлялося, що на тлі можливого нового наступу Росії на Україну Байден прийняв таке рішення.

Однак чи зустрінеться він з президентом України Володимиром Зеленським - невідомо.

За словами самого президента України, він не отримував запрошення на зустріч з Байденом, яка може відбутися в Польщі.

Але Зеленський зауважив, що і так часто зустрічається з американським лідером.

"Що стосується президента Сполучених Штатів - ми іноді зустрічаємося з ним. Мене не запрошували до Польщі", - сказав Зеленський, передає Укрінформ.

Візит Зеленського до США

21 грудня президент України Володимир Зеленський вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну прес-конференцію.

Також Зеленський виступив в американському Конгресі на спеціальному спільному засіданні членів Палати Представників і Сенату на підтримку демократії.

По дорозі додому після візиту до США Зеленський провів зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Жешуві. Під час розмови глави держав підбили підсумки 2022 року, який приніс надзвичайно складні історичні виклики через повномасштабну війну, яку 24 лютого розпочала Росія проти України. Також Зеленський подякував Дуді за потужну підтримку українців з боку Польщі та її громадян.

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