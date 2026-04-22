Чи може Україна викрасти Лукашенка: генерал СБУ пояснив заяву Зеленського

Юрій Берендій
22 квітня 2026, 18:52
Експерт пояснив, що згадка Володимиром Зеленським Венесуели була радше попередженням про ризики переоцінки власних можливостей на міжнародній арені.
Генерал СБУ пояснив попередження Зеленського до Лукашенка / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Україна не погрожувала усунути Лукашенка
  • Зеленський попереджав диктатора Білорусії про переоцінку його можливостей

Президент України Володимир Зеленський попередив самопроголошеного президента та білоруського диктатора Лукашенка, що у разі втягнення Білорусії у війну, він може повторити долю лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Однак, ця заява не свідчить про намір України викрадати Лукашенка, як це зробили США з венесуельським диктатором Мадуро. Про це заявив в інтерв’ю Главреду колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун

Ягун пояснює, що згадка президентом Володимиром Зеленським Венесуели не стосувалася конкретного сценарію усунення Олександра Лукашенка. На його думку, йшлося про те, що Венесуела, вважаючи, що має підтримку великих держав, зокрема Китаю та Росії, почала діяти значно сміливіше, ніж це зазвичай дозволяє собі країна регіонального рівня.

Ніколас Мадуро / Інфографіка: Главред

"Вона почала активно втручатися в геополітичні процеси, впливати на ситуацію, конфліктувати з сусідами, грати на ринку енергоресурсів. І паралельно з цим ще й торгувати наркотиками. У підсумку це призвело до жорсткої реакції з боку Сполучених Штатів. Це, по суті, приклад того, до чого може призвести переоцінка власних можливостей", - вказав він.

За словами експерта, посил сигналу полягає в тому, що у разі подібної поведінки не варто розраховувати на захист з боку Росії чи Китаю.

Він підкреслює, що мова не про прямий сценарій усунення влади, як це було з Ніколасом Мадуро, а про застереження, щоб Білорусь не втягувалася у процеси, які можуть бути для неї небажаними.

"Хоча я розумію підтекст, і його дійсно можна прочитати так: якщо будете занадто багато говорити, хтось може вас усунути — і це не обов'язково будуть Сполучені Штати", - резюмує він.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загострення з боку Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у прикордонних районах Білорусі активно облаштовують артилерійські позиції та розвивають дорожню інфраструктуру у напрямку України. Це може свідчити про спроби Росії знову втягнути Білорусь у війну проти України, заявив 17 квітня президент Володимир Зеленський.

Водночас самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко знову виступив із погрозами на адресу України та її союзників, попереджаючи західні країни про нібито їхні наміри здійснити агресію проти Білорусі.

Окрім цього, існує ризик, що Росія використовуватиме білоруську територію як базу для гібридних операцій і диверсій проти сусідніх держав, передусім України та країн Європейського Союзу, зазначив дипломат Роман Безсмертний.

Про персону: Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олександр Лукашенко Віктор Ягун новини Білорусі
