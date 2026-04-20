'Моє завдання попередити': Лукашенко зробив заяву про війну проти України

Самопроголошений лідер Білорусі попередив не лише Україну, але й деякі західні країни.

Диктатор відповів, як діятиме у відповідь на агресію проти Білорусі

Що сказав Лукашенко:

У випадку агресії Білорусь буде захищатися

РФ може допомогти Білорусі у захисті країни

Білорусь не збирається нападати на Польщу та Литву

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре пригрозив Україні та її союзникам. Як повідомляють білоруські ЗМІ, диктатор вирішив застерегти західних сусідів від нібито бажання здійснити агресію проти Білорусі.

Лукашенко заявив, що у випадку агресії зі сторони Естонії, Латвії, Литви, Польщі чи України Білорусь буде "захищатися всіма доступними засобами".

"Моє завдання попередити своїх сусідів... Не дай Боже їм здійснити агресію проти Білорусі. Ми не хочемо війни, ми не збираємося з ними воювати... Війни з території Білорусі проти Польщі і Литви неможливі. Ми не збираємося цього робити, якщо нас не втягуватимуть у цю війну і нам не доведеться відповідати. Ми не хочемо цього", - сказав диктатор.

Росія може приєднатися до захисту Білорусі

Лукашенко також зауважив, що захищати Білорусь у випадку "загрози існуванню країни" буде і агресорка Росія. Самопроголошений президент наголосив, що тим, хто здійснить напад на Білорусь "мало не здасться", бо армія застосує усе, що у неї є для захисту держави.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загроза з боку Білорусі - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Володимира Зеленського, Москва та Мінськ знову говорять про спільні військові навчання на території Білорусі. Це має великі ризики для України.

Раніше стало відомо, що Росія планує розгорнути на території Білорусі спеціальну інфраструктуру для розширення можливостей керування безпілотниками. Йдеться про встановлення антен висотою до 100 метрів, що дозволить суттєво збільшити дальність їх застосування.

Напередодні Лукашенко заявляв, що Білорусь готова "дістати" країни НАТО, якщо вони розглядатимуть розгорнутий на білоруській території російський ракетний комплекс "Орєшнік" як легітимну воєнну ціль.

Про персону: Олександр Лукашенко Олександр Лукашенко – білоруський політик та державний діяч. На посаді президента Білорусі більше 30 років – з 20 липня 1994 року. З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі. Це сталося після того, як президентські виборі у Білорусь 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали наймасштабніші протестні акції у країні. В 2022 рокі Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

