Торкнуться не лише України, а й країн ЄС: названо загрози з боку Білорусі

Для розгортання великого наступу на території Білорусі наразі немає ні військ, ні озброєння.

Як Росія може використати територію Білорусі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви дипломата:

РФ з території Білорусі може проводити диверсійні операції проти сусідніх країн

Навчання, які зараз проводяться в Білорусі, не сигналізують про підготовку до чогось серйозного

Країна-агресор Росія може використовувати територію Білорусі як плацдарм для гібридних операцій і диверсійної діяльності проти сусідніх країн, насамперед України та держав ЄС. Про це заявив дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011) Роман Безсмертний, передає Еспресо.

"Звісно, територію Білорусі російський агресор може використати. Тому все, що будується, може використовуватися в прикордонні як база для диверсійної діяльності, особливо в прикордонні Білорусь–Польща та Білорусь–Литва, адже ці два напрямки особливо опрацьовуються — як у контексті систем проникнення диверсантів, так і того, що робиться під прикриттям мігрантів", - наголосив він. відео дня

За його словами, що стосується українського напрямку, то спроби будувати дороги для Білорусі є непідйомними, адже це переважно болотисті території.

"Ті 12 напрямків, які зараз існують, потребують дуже серйозних капіталовкладень. Тому певні опорні точки справді створюються, особливо в Гомельській області, але це не має стратегічного характеру", - пояснив дипломат.

Він також додав, що навчання, які зараз проводяться в Білорусі, а також так званий контроль і перевірка з боку вищого командування більше нагадують поточну перевірку, ніж підготовку до чогось серйозного з боку білоруських військ.

"Не виключене використання точкових провокацій із залученням частини білоруського контингенту та проведення так званих операцій під чужим прапором. Водночас станом на сьогодні на території Білорусі немає ні військ, ні серйозного озброєного потенціалу для проведення наступальних операцій кінетичного характеру", - підсумував Безсмертний.

Загроза з боку Білорусі - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що у прикордонних районах Білорусі активно налагоджують артилерійські позиції та розбудовують дороги в напрямку України. Країна-агресорка Росія знову буде намагатись втягнути Білорусь у війну проти України.

Засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев говорив, що білоруська армія залишається недостатньо підготовленою для повноцінного ведення бойових дій і розглядається як обмежено боєздатна структура. Тому Росія може розглядати сценарій спільного використання російських сил з території Білорусі за участю білоруських підрозділів.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Білорусь, ймовірно, отримала від Росії завдання перед весняно-літньою кампанією на сході та півдні України — підтримувати напруження українських сил.

Про персону: Роман Безсмертний Роман Петрович Безсмертний (народився 15 листопада 1965, с.Мотижин, Бучанського району Київської області) - український історик, викладач, політик, один з авторів Конституції України, дипломат, а сьогодні і політексперт, який веде свій YouTube канал. Майже 15 років був народним депутатом України, неодноразово очолював виборчі штаби на президентських і парламентських виборах. Звільнився з посади Надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Білорусь через те, що не визнав президента Лукашенка легітимним після президентських виборів 2010 і разом послами країн ЄС не пішов на інавгурацію.

