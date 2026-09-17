Москва йде ва-банк: Клочок розкрив, чим Кремль торгуватиметься з Європою

Санкції стануть одним із ключових питань у відносинах між Європою та РФ, вважає Валерій Клочок.

https://glavred.net/world/moskva-idet-va-bank-klochok-raskryl-chem-kreml-budet-torgovatsya-s-evropoy-10797422.html Посилання скопійоване

Оприлюднено сценарій переговорів щодо санкцій проти РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяв Клочка:

Москва загострює відносини фактично з усіма, прагнучи вплинути на Європу

РФ прагне скасування санкцій та повернення заморожених активів

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок прокоментував ймовірний сценарій розвитку ситуації навколо санкцій проти країни-агресора РФ.

Як він підкреслив у інтерв’ю Главреду, Москва загострює відносини фактично з усіма, при цьому вплив Росії на Європу залишається досить серйозним, хоча самі європейці ще не до кінця це усвідомлюють.

відео дня

"Але це також стане предметом торгу. Логіка Кремля може бути приблизно такою: я вас не чіпаю, а ви знімаєте санкції, повертаєте заморожені активи тощо. Санкції стануть одним із ключових питань. Росіяни вже активно працюють над їх скасуванням. Бо з економікою у них справді великі проблеми", - зазначив експерт.

Він також зазначив, що росіяни, продовжуючи війну проти України, можуть поставити на коліна всю свою економіку.

"І що потім? Вони звикли жити на широку ногу. У Росії справді дуже багато грошей, величезні доходи від нафти. І зараз, з точки зору прагматики, їм було б дуже вигідно зупинитися, відновити нормальні обсяги торгівлі нафтою і за півроку стабілізувати економіку. Тому зараз навколо цього, на мій погляд, і точиться великий торг у Європі", - додав Клочок.

Енергетичне перемир’я може виявитися вигідним для Москви - експерт

Експерт Вадим Денисенко припускає, що потенційна домовленість про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі здатна принести російській стороні певні переваги. На його думку, така пауза дала б Москві можливість тимчасово знизити тиск одразу за кількома напрямками - зокрема, вирішити частину проблем із забезпеченням паливом та пом’якшити наслідки сильних холодів у регіонах, розташованих поблизу зони бойових дій.

Водночас розраховувати на послаблення інших економічних обмежень щодо України, ймовірно, не доводиться. Зокрема, обмеження, що зачіпають українські порти й залишаються одним із важливих інструментів тиску, найімовірніше, не увійдуть до можливих домовленостей.

/ Главред

Переговори про мир - новини за темою

Раніше в адміністрації Трампа зробили заяву щодо переговорів з Україною. Переговори, проведені американськими переговірниками, дали змогу з’ясувати різні питання, підкреслив Джаред Кушнер.

Нагадаємо, що переговорний процес щодо війни в Україні за участю Києва та Вашингтона може поновитися у тристоронньому форматі. Нова зустріч може відбутися в Абу-Дабі.

Нагадаємо, як раніше писав "Главред", Володимир Зеленський повідомив, що американська сторона передала Києву сигнал про готовність Москви повернутися до дипломатичного шляху. Водночас він наголосив, що США шукають шлях до деескалації взимку та відновлення діалогу. За його словами, Київ має намір використати вересень і жовтень для відновлення переговорів.

Читайте також:

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред