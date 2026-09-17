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Що стримує РФ та Україну від переговорів: в США зробили несподівану заяву

Марія Николишин
17 вересня 2026, 19:11
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Дипломат визнав: на лінії фронту ситуація патова, а вихід із війни може бути лише дипломатичним.
Що стримує РФ та Україну від переговорів: в США зробили несподівану заяву
Чому Росія і Україна не перейшли до переговорів / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези:

  • Обидві сторони намагаються здобути перевагу
  • На передовій росіяни майже не мають успіхів
  • Візити Віткоффа і Кушнера дали певний прогрес

Країна-агресор Росія свідомо нарощує удари по Україні, розраховуючи здобути результат, який підсилить її позицію за столом переговорів. Про це в етері Fox News заявив посол США в НАТО Метт Вітакер.

За його словами, Вашингтон намагається зупинити війну, а Дональд Трамп виходить із того, що вбивства мають припинитися.

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У Києві, зазначає Вітакер, добре розуміють, наскільки складним буде найближчий сезон і що його доведеться пережити.

Він додав, що у Білому домі не розглядають повноцінну мирну угоду як єдиний можливий крок і допускають проміжні механізми, які могли б знизити інтенсивність бойових дій.

"Один із способів, завдяки якому ми можемо спробувати цього добитися - це укласти серію угод про припинення вогню, чи для енергетичної інфраструктури, чи для таких об'єктів як лікарні тощо. Але зараз, очевидно, що обидві сторони досі намагаються здобути перевагу", - наголосив дипломат.

Логіка Москви, на думку посла, будується на розрахунку: якщо обрана стратегія спрацює, результат може виявитися вагомим.

Чому переговори досі не почалися

Вітакер згадав слова Трампа про те, що Росія і Україна "ненавидять одна одну", а щоденні втрати тисяч військових з обох боків "важко спостерігати".

Саме тому в США наполягають на потребі мирної угоди, над якою президент, за словами дипломата, працює невпинно. Утім без згоди самих країн жодні зусилля Вашингтона результату не дадуть.

"І наразі, видається, що немає жодної можливості для них зустрітися разом", - зауважив він.

Посол також нагадав, що спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідали Москву та Київ, і ці поїздки, за його оцінкою, дали певне просування в розмовах з обома сторонами.

"Здається, напевно, що є певний проблиск для потенційних тристоронніх перемовин за участі США", - заявив він.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Яка ситуація на полі бою

Вітакер говорить, що коротка перспектива для обох столиць виглядає однаково: і Київ, і Москва прагнуть закріпити бодай тактичний виграш, аби зайти в перемовини із сильнішими аргументами.

Проте фактичні результати наступальних дій російської армії є мінімальними або відсутні взагалі - ситуація на передовій, за його словами, зайшла в глухий кут.

Він переконаний, що рішення може бути лише дипломатичним, а війна не завершиться на полі бою. Посол сподівається, що в обох країнах це врешті усвідомлять і перейдуть до переговорів про припинення бойових дій.

Як США можуть посадити Путіна за стіл переговорів

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок прокоментував питання про те, що могло б стати конкретною ознакою того, що переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні дійсно переходить у змістовну фазу.

За його словами, йдеться про готовність Європи та Сполучених Штатів скасувати санкції проти Росії.

"Якщо вони скажуть: ми готові, наприклад, послабити санкції в енергетичній сфері, дозволити Росії продавати нафту і газ, а Європа готова це купувати на певних умовах - тоді так", - підкреслив він.

Переговори про завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський визнав, що не бачить у зустрічі з Путіним нічого приємного, але не заперечує проти такого формату заради результату.

Глава Офісу президента Кирило Буданов говорив, що черговий раунд мирних переговорів попередньо заплановано на жовтень 2026 року. Очікується, що зустріч відбудеться у форматі за участю трьох сторін.

Крім того, директор ЦРУ Джон Реткліфф може отримати ключову роль у переговорах США з Росією та Україною на тлі можливого скорочення участі Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Остаточного рішення щодо змін у команді президента США Дональда Трампа поки немає.

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Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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