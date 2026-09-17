'Підкинули з вулиці': на Львівщині пролунав вибух біля РТЦК та СП, поранено військового

Ключові тези:
- Вибух стався біля Стрийського РТЦК у Миколаєві
- Пораненого військового госпіталізували
Біля будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Миколаєві Львівської області стався вибух невідомого пристрою. Внаслідок інциденту поранено військовослужбовця. Про це повідомила пресслужба Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Інцидент стався 17 вересня близько 16:30 біля входу до будівлі РТЦК. За попередніми даними, невідомий пристрій могли підкинути з вулиці невстановлені особи.
"Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець 2 відділу Стрийського РТЦК та СП. Його госпіталізували у Миколаївську ЦРЛ, стан пораненого – середньої важкості", - повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.
Наразі правоохоронці працюють на місці події. Слідчо-оперативна група проводить першочергові процесуальні дії та встановлює всі обставини вибуху.
У ТЦК закликали громадян зберігати спокій і отримувати інформацію щодо інциденту лише з офіційних джерел.
Напади на військовослужбовців ТЦК та СП - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України інформувала про затримання підозрюваного у нападі на військовослужбовців ТЦК у Львові.
До цього поліція повідомляла про стрілянину в Одесі під час заходів із мобілізації, унаслідок якої поранено працівників ТЦК та СП. За даними правоохоронців, внаслідок інциденту поранення отримали четверо військовослужбовців. Попередньо найбільше постраждав 25-річний військовослужбовець з пораненням у районі легень, ще троє звернулися по медичну допомогу і їм діагностували вогнепальні поранення.
Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив про випадок смертельного поранення військовослужбовця під час перевірки документів у Львові. Потерпілий 55-річний військовослужбовець помер у кареті швидкої, нападника поранено в ногу після двох пострілів поліцейського і госпіталізовано.
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Про джерело: ТЦК та СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
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