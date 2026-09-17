'Підкинули з вулиці': на Львівщині пролунав вибух біля РТЦК та СП, поранено військового

Вибух біля РТЦК на Львівщині стався у Миколаєві 17 вересня.

https://glavred.net/ukraine/podbrosili-s-ulicy-na-lvovshchine-proizoshel-vzryv-vozle-rtck-i-sp-ranen-voennyy-10797413.html Посилання скопійоване

Що відомо про вибух біля РТЦК на Львівщині / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

Вибух стався біля Стрийського РТЦК у Миколаєві

Пораненого військового госпіталізували

Біля будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Миколаєві Львівської області стався вибух невідомого пристрою. Внаслідок інциденту поранено військовослужбовця. Про це повідомила пресслужба Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

відео дня

Інцидент стався 17 вересня близько 16:30 біля входу до будівлі РТЦК. За попередніми даними, невідомий пристрій могли підкинути з вулиці невстановлені особи.

"Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець 2 відділу Стрийського РТЦК та СП. Його госпіталізували у Миколаївську ЦРЛ, стан пораненого – середньої важкості", - повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Допис Львівського обласного ТЦК та СП / Скріншот

Наразі правоохоронці працюють на місці події. Слідчо-оперативна група проводить першочергові процесуальні дії та встановлює всі обставини вибуху.

У ТЦК закликали громадян зберігати спокій і отримувати інформацію щодо інциденту лише з офіційних джерел.

Напади на військовослужбовців ТЦК та СП - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України інформувала про затримання підозрюваного у нападі на військовослужбовців ТЦК у Львові.

До цього поліція повідомляла про стрілянину в Одесі під час заходів із мобілізації, унаслідок якої поранено працівників ТЦК та СП. За даними правоохоронців, внаслідок інциденту поранення отримали четверо військовослужбовців. Попередньо найбільше постраждав 25-річний військовослужбовець з пораненням у районі легень, ще троє звернулися по медичну допомогу і їм діагностували вогнепальні поранення.

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив про випадок смертельного поранення військовослужбовця під час перевірки документів у Львові. Потерпілий 55-річний військовослужбовець помер у кареті швидкої, нападника поранено в ногу після двох пострілів поліцейського і госпіталізовано.

Читайте також:

Про джерело: ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред